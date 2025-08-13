clear sky
ИСТОРИЈСКИ ПРЕОКРЕТ У НЕМАЧКОЈ! АФД јачи од Мерцове коалиције у анкетама!

13.08.2025. 18:12
Пише:
Дневник
Извор:
(Блиц, Танјуг)
n
Фото: youtube prinstcrin/ DW News

Немачки канцелар Фридрих Мерц и његове конзервативне снаге пале су на друго место када је у питању подршка грађана, иза немачке крајње деснице, према анкети која је објављена поводом Мерцовог стотог дана на функцији.

Према анкети Форса института, крајње десничарска Алтернатива за Немачку (АфД) има 26 одсто подршке, два процента више од конзервативаца, пред политичку сезону у којој ће доминирати тешке одлуке о оживљавању посустале привреде и спровођењу буџетских резова, преноси Ројтерс.

Прошлонедељна одлука Фридриха Мерца да обустави испоруку оружја Израелу након што је ова земља објавила планове да ће окупирати град Газу дочекана је са одобравањем бирача, али је разбеснела конзервативне савезнике који су то видели као издају историјских обавеза Немачке, додаје агенција.

Ово није први пут да је АфД испред конзервативаца у анкетама, то се догодило и у анкети Форса у априлу.

Следећи велики изборни тест за Немачку биће регионални избори у југозападној покрајини Баден-Виртемберг у марту 2026, први од пет избора у немачких 16 савезних покрајина наредне године.

Мерца подржава 32 одсто грађана, знатно мање него Шолца или Меркелову у њихових првих 100 дана, који су имали 56 одсто, односно 74 процената подршке Немаца.

 

