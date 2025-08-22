overcast clouds
19°C
22.08.2025.
Нови Сад
eur
117.1667
usd
100.6068
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин
Сачуване вести Претрага Navigacija
Претраживање сајта
Подешавања сајта
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин

ИЗ АУТОМОБИЛА У ПОКРЕТУ ИСПАЛА БЕБА ОД 18 МЕСЕЦИ Дечак (5) јој одвезао појас и отворио врата ДЕТЕ БЕЗ СВЕСТИ ПРИМЉЕНО У БОЛНИЦУ

22.08.2025. 11:40 12:05
Пише:
Дневник
Извор:
Telegraf.rs
Коментари (0)
najnovija opsta

Беба стара свега 18 месеци испала је из возила у покрету, а након што је брат (5) откопчао појас и отворио врата аутомобила!

Трагедија се догодила јуче послеподне недалеко од Рима, на локалном путу од Витерба до Корчијана. Беба је хеликоптером Хитне помоћи пребачена у дечју болницу у Риму и лекари се боре за њен живот.


Према наводима локалних медија, беба је била у аутомобилу са мајком и петогодишњим братом. Мајка је рекла да је старији син откопчао појас на седишту у којем је беба била док је она возила, а потом је отворио задња врата аутомобила и беба је испала напоље! 

Мајка је одмах закочила, зграбила бебу и са крвавим дететом у наручју од‌јурила у болницу Санта Роса, где су јој констатоване тешке телесне повреде. Убрзо су стигли лекари из Рима, који су бебу ваздушним путем пребацили у болницу Гемели. 

Полиција је од‌јурила у болницу и испитала мајку, а верује се да је испричала истину и да је беба повређена несрећним сплетом околности. Дечак (5) је остао у возилу и нема повреде. 

Видно потресена мајка је инспекторима рекла да није видела тренутак када је старији син одвезао појас на дечијем седишту и да је схватила шта се догодило тек када је уочила да су отворена задња врата аутомобила. 

Није ни стигла да укочи, а у ретровизору је видела како њена беба испада из возила које је и даље било у покрету. 

Беба је, верује се, пала право на главу. Дете је довела у болницу без свести. Лекари не желе да дају никакве прогнозе. 

(Telegraf.rs)

несрећа италија
Извор:
Telegraf.rs
Пише:
Дневник
Вести Свет
Услови коришћења
Пошаљите коментар
Прикажи све коментаре
Волим
0
Коментар
0
Сачувај