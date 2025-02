(ВИДЕО) ИЗ ШПАНИЈЕ СТИЖУ ЈЕЗИВИ СНИМЦИ У само неколико секунди ТОРНАДО све уништио и направио ОПШТИ ХАОС

Позо дел Камино је ове седмице захватило снажно невреме, праћено јаким ветром и кишом. Усред екстремних временских услова, град на југу земље погодио је и велики торнадо. За само неколико секунди торнадо је уништио путеве и срушио електричне стубове, остављајући имовину становника у рушевинама, пише Мирор.



Тренутак је забележен и камером једне мештанке испред њеног дома.

Снимак од пре два дана приказује тренутак када је снажан торнадо протутњао градом, омиљеним међу туристима, уништивши баште и куће у само неколико секунди.

На почетку снимка види се како киша пада по башти непосредно пре појаве првих налета ветра. У само неколико секунди, мала башта остаје у рушевинама. Разарање се завршава након отприлике десет секунди и башта је већ уништена.

OMG!! More video of the tornado that hit Ayamonte in Huelva, Spain on Tuesday 🌪️😱



📹 Rosario Carretero pic.twitter.com/BsgM8iudVu

