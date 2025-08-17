ПРИТИСАК ИЛИ ГУРАЊЕ У ДОБРОМ ПРАВЦУ ЕУ најављује нови 19. пакет санкција Русији почетком септембра
БРИСЕЛ: Председница Европске комисије Урсула фон дер Лајен саопштила је данас да ће 19. пакет санкција Европске уније против Русије бити представљен почетком септембра.
"До сада смо усвојили 18 пакета санкција и тренутно радимо на припреми 19. пакета, који ће бити представљен почетком септембра. Докле год се крвопролиће у Украјини наставља, Европа ће задржати дипломатски, а нарочито економски притисак на Русију", изјавила је Фон дер Лајен на заједничкој конференцији за новинаре са председником Украјине Володимиром Зеленским у Бриселу.
Она је, како пише бриселски портал Политико, нагласила да су досадашње мере имале ефекта на ратне капацитете председника Русије Владимира Путина, додавши да су замрзнута руска средства већ преусмерена у подршку Украјини.
"Морамо припремити 19. пакет како би Русија видела да смо одлучни. Неопходно је да наставимо да ограничавамо њен потенцијал", поручила је Фон дер Лајен.
Како је навела, Европска унија ће наставити да циља руску ратну економију, да би, према њеним речима, Путин сео за преговарачки сто.
Председница Европске комисије биће међу европским лидерима који ће сутра пратити председника Украјине Володимира Зеленског приликом сусрета са председником САД Доналдом Трампом у Белој кући.
"Ово су тешка времена. Само Украјина може да одлучује о својој судбини, али Европа ће увек бити уз њу", закључила је фон дер Лајен.
У Вашингтон сутра путују британски премијер Кир Стармер, немачки канцелар Фридрих Мерц, председник Француске Емануел Макрон, председник Финске Александер Стуб, италијанска премијерка Ђорђа Мелони и председница Европске комисије Урсула фон дер Лајен да би присуствовали састанку Зеленског и Трампа.