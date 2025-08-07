ИЗДАТО УПОЗОРЕЊЕ ЗА ГРЧКУ, ЗАСЕДАО КРИЗНИ ШТАБ! Туристи, обратите пажњу, ПЕТАК ЈЕ НАЈКРИТИЧНИЈИ Следе, удари ветра, пораст температура
Тродневни период пред нама доноси у Грчкој јаке северне ветрове до 9 бофора, повећан ризик од шумских пожара
Према речима метеоролога, посебно у петак, 8. августа, ветрови на Егејском мору, нарочито у области Северних Киклада, могли би достићи и 9 бофора (у питању је олујни ветар (75–88 км/х), који доводи до ломљења грана и проблема у саобраћају), што би потенцијално могло довести и до забране испловљавања бродова због лоших временских услова.
Како наводи Национална опсерваторија Атине (Метео.гр), у четвртак, 7. августа, удари ветра у источној Стереи могу достићи 80 км/х, док се у јужној Евији, Киклади и деловима око Крита очекују и до 90 км/х. У петак, 8. августа, предвиђа се додатно појачање северних ветрова, који ће у поменутим областима локално достићи и 100 км/х.
Због јачања ветра, услови за избијање и ширење шумских пожара значајно се погоршавају на истоку и југу земље.
Према Канадском систему индекса за праћење опасности од пожара (ЦФФWИС), у четвртак и петак предвиђа се повећан ризик од неконтролисаних пожара.
На јутрошњој седници, коју је сазвао генерални секретар цивилне заштите, Никос Папаефстатхиоу, разматрани су олујни ветрови са ударима и до 9 бофора.
Према стручњацима, очекују се северни ветрови јачине 8 бофора, са ударима до 9, који ће погодити источне копнене делове, централни и јужни Егеј, као и Крит.
Донете су следеће мере: ватрогасна служба биће у стању пуне приправности према оперативном плану; повећана приправност за министарства унутрашњих послова, здравља, социјалне кохезије и породице, као и туризма; оружане снаге ће спроводити патроле и имати спремну механизацију за хитне интервенције и повећану приправност за полицију, обалску стражу, као и концесионаре.
Спремност цивилне заштите на регионалном и локалном нивоу (механизација, цистерне, волонтерске групе), као и шумских служби.
Петак се оцењује као најкритичнији дан, са повећаним ризиком од пожара и могућим поремећајима у поморском саобраћају.
У суботу, ветрови ће достизати 7 до 8 бофора, док ће у недељу локално ослабити на 7. Температура у западној Грчкој постепено ће расти и током викенда достићи 38 до 39, локално и 40 степени. У источним областима, због јаког северца, температуре ће остати у границама од 35 до 37 степени.
Северни ветрови биће главно обележје времена од четвртка до почетка наредне недеље.
На Егејском мору ветар ће достизати 7 до 8 бофора, а у петак се локално очекују и удари до 9 бофора - посебно у подручју Северних Киклада.
Истовремено, температура ће постепено расти, нарочито у западним деловима копна, где се очекују максималне вредности и до 38 степени.
Телеграф.рс