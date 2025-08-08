ИЗРАЕЛ ДЕМАНТУЈЕ, ДА ЛИ ЈЕ БИЛО ДРАМЕ? „Није тачно да је Трамп викао на Нетанијахуа“
Информације о томе да је председник САД Доналд Трамп викао на израелског премијера Бењамина Нетанјахуа током недавног телефонског разговора о хуманитарној ситуацији у Појасу Газе – нису тачне, саопштила је прес-служба шефа израелске владе.
Раније тог дана, амерички ТВ канал Ен-би-си, позивајући се на изворе, објавио је да је 28. јула одржан приватни телефонски разговор између Трампа и Нетанјахуа, током којег је дошло до напете расправе због забринутости Вашингтона у вези са радом Хуманитарног фонда Газе – механизма за доставу помоћи који подржавају САД и Израел.
Како је наведено, израелски премијер је порицао наводе о масовној глади у енклави, тврдећи да је реч о пропаганди коју је фабриковао покрет Хамас. Трамп је, наводно, реаговао бурно, рекавши да не жели да слуша како је глад „лаж“, те додао да поседује доказе да деца у Гази гладују.
Ситуацију је додатно осветлио генерални директор СЗО Тедрос Аданом Гебрејесус, који је 23. јула упозорио на нагли раст броја смртних случајева услед неухрањености у Појасу Газе. Према његовим речима, више од 10 одсто становништва погођено је акутном неухрањеношћу, а међу трудницама и дојиљама тај проценат премашује 20 процената. Он је истакао да хуманитарна криза ескалира због обуставе испоруке помоћи и ограничења у њеном дистрибуирању.
Израел је 26. јула дозволио страним државама да наставе са ваздушним бацањем хуманитарне помоћи. Криза је додатно продубљена након што су израелске власти прекинуле сарадњу са Агенцијом УН за помоћ палестинским избеглицама (БАПОР), која је деценијама обезбеђивала помоћ становништву Газе.