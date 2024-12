(ВИДЕО) ИЗРАЕЛЦИ ЖЕСТОКО УДАРАЛИ ПО СИРИЈИ, ДИМ У БЛИЗИНИ РУСКЕ БАЗЕ Гађали складишта ракета, ПОТРЕСИ КАО ЗЕМЉОТРЕС

Дејли мејл преноси наводе Сиријске опсерваторије за људска права да је мета био приобални регион Тартус у којем се налази и руска поморска база.

- Израелски авиони су покренули ударе у којима су мета били јединице противваздушне одбране и складишта ракета земља-земља. Ово су били најжешћи ваздушни удари на овај приобални регион Сирије од почетка таквих напада 2012" - неведено је из те организације, преноси Курир.

Експлозија је била толико снажна да је на сеизмичким сензорима забележен потрес од три степена Рихтерове скале.

Истраживач Ричард Кордаро је навео да је детонацију регистровала магнетометарска станица у Иснику на западу Турске, која је од места експлозије удаљена 820 километара.

A Massive Explosion seen in Northwestern Syria near the City of Tartus, following an Israeli Strike against a Munitions Depot; with the Explosion reported to have been so large, that it measured as a 3.0 Magnitude Earthquake on nearby Seismic Sensors. pic.twitter.com/i1jC1vNjVJ

— OSINTdefender (@sentdefender) December 15, 2024