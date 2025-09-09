overcast clouds
ИЗРАЕЛСКИ МИНИСТАР НАРЕДИО РУШЕЊЕ КУЋА У ГРАДОВИМА НАПАДАЧА Одвраћај од будућих напада

09.09.2025. 11:45 11:53
Пише:
Дневник
Извор:
Танјуг/Дневник
Коментари (0)
Kac
Фото: Tanjug/AP Photo/Mark Schiefelbein

ЈЕРУСАЛИМ: Израелски министар одбране Израел Kац саопштио је данас да је наредио рушење кућа на Западној обали, у родним градовима двојице палестинских наоружаних нападача који су у понедељак напали аутобус у Јерусалиму.

Kац је казао и да је наредио увођење санкција члановима породица нападача, који су приликом напада убили шест особа, а ранили најмање 20, као да се те сенакције односе на већи број људи у тим насељима, преноси Ројтерс.

Kако је најављено, свака грађевина која је изграђена без дозвола у градовима Kатана и Kубејба, који се налазе северно од Јерусалима, биће срушена а дозвола за рад у Израелу, која је главни извор прихода за многе палестинске породице, биће опозвана за 750 људи.

Израел наводи да је рушење кућа рођака нападача и њихових суграђана одвраћање од будућих напада.

Обојица наоружаних нападача убијена су јуче на лицу места, а израелска полиција је  ухапсила мушкарца из Источног Јерусалима због сумње да је "помагао терористима да стигну до места догађаја", и да наставља потрагу за свима који су учествовали у нападу. 

