ИЗРАЕЛСКИ МИНИСТАР НАРЕДИО РУШЕЊЕ КУЋА У ГРАДОВИМА НАПАДАЧА Одвраћај од будућих напада
ЈЕРУСАЛИМ: Израелски министар одбране Израел Kац саопштио је данас да је наредио рушење кућа на Западној обали, у родним градовима двојице палестинских наоружаних нападача који су у понедељак напали аутобус у Јерусалиму.
Kац је казао и да је наредио увођење санкција члановима породица нападача, који су приликом напада убили шест особа, а ранили најмање 20, као да се те сенакције односе на већи број људи у тим насељима, преноси Ројтерс.
Kако је најављено, свака грађевина која је изграђена без дозвола у градовима Kатана и Kубејба, који се налазе северно од Јерусалима, биће срушена а дозвола за рад у Израелу, која је главни извор прихода за многе палестинске породице, биће опозвана за 750 људи.
Израел наводи да је рушење кућа рођака нападача и њихових суграђана одвраћање од будућих напада.
Обојица наоружаних нападача убијена су јуче на лицу места, а израелска полиција је ухапсила мушкарца из Источног Јерусалима због сумње да је "помагао терористима да стигну до места догађаја", и да наставља потрагу за свима који су учествовали у нападу.