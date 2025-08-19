broken clouds
У ИЗРАЕЛСКИМ НАПАДИМА ОД ЈУТРОС ПОГИНУЛО 26 ОСОБА Страдали и они који су чекали у реду за помоћ

19.08.2025. 10:42 10:46
Пише:
Дневник
Извор:
Танјуг/Дневник
Gaza
Фото: Tanjug/AP Photo/Maya Levin)

ГАЗА: Најмање 26 особа погинуло је од јутрос у израелским нападима на Газу, објавила је Ал Џазира.

Двоје људи је погинуло у близини места за дистрибуцију помоћи у јужној Гази, након што су израелске снаге отвориле ватру на особе које су чекале помоћ.

Место за дистрибуцију помоћи је под управом Хуманитарне фондације за Газу (ГХФ), коју подржавају Израел и Сједињене Америчке Државе.
    
 

