У ИЗРАЕЛСКИМ НАПАДИМА ОД ЈУТРОС ПОГИНУЛО 26 ОСОБА Страдали и они који су чекали у реду за помоћ
19.08.2025. 10:42 10:46
ГАЗА: Најмање 26 особа погинуло је од јутрос у израелским нападима на Газу, објавила је Ал Џазира.
Двоје људи је погинуло у близини места за дистрибуцију помоћи у јужној Гази, након што су израелске снаге отвориле ватру на особе које су чекале помоћ.
Место за дистрибуцију помоћи је под управом Хуманитарне фондације за Газу (ГХФ), коју подржавају Израел и Сједињене Америчке Државе.