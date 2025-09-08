ЈАК ТАЈФУН ПАРАЛИСАО ЈУЖНУ КИНУ: Евакуација, затворене школе и вртићи
08.09.2025. 09:58 10:05
ПЕKИНГ: Тајфун Тапах, праћен јаком кишом, погодио је јутрос јужну кинеску провинцију Гуангдонг због чега је више од 40.000 људи евакуисано, док су школе затворене.
Максимална брзина ветра износила је 30 метара, према подацима метеоролога, пренела је Синхуа. Настава је обустављена за око 120.000 ученика у 182 школе и вртића у Тајшану.
Више од 3.300 припадника хитних служби је у приправности у Тајшану. У суседном граду Јангђанг, власти су јутрос отвориле склоништа за евакуисане становнике.
Према прогнози метеоролога, тафјун ће наставити да се креће ка северозападу и постепено ће слабити.