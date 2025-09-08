overcast clouds
24°C
08.09.2025.
Нови Сад
eur
117.167
usd
100.4002
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин
Сачуване вести Претрага Navigacija
Претраживање сајта
Подешавања сајта
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин

ЈАК ТАЈФУН ПАРАЛИСАО ЈУЖНУ КИНУ: Евакуација, затворене школе и вртићи

08.09.2025. 09:58 10:05
Пише:
Дневник
Извор:
Танјуг/Дневник
Коментари (0)
Невреме
Фото: pixabay.com

ПЕKИНГ: Тајфун Тапах, праћен јаком кишом, погодио је јутрос јужну кинеску провинцију Гуангдонг због чега је више од 40.000 људи евакуисано, док су школе затворене.

Максимална брзина ветра износила је 30 метара, према подацима метеоролога, пренела је Синхуа. Настава је обустављена за око 120.000 ученика у 182 школе и вртића у Тајшану.

Више од 3.300 припадника хитних служби је у приправности у Тајшану. У суседном граду Јангђанг, власти су јутрос отвориле склоништа за евакуисане становнике.

Према прогнози метеоролога, тафјун ће наставити да се креће ка северозападу и постепено ће слабити.
 

Кина тајфун невреме
Извор:
Танјуг/Дневник
Пише:
Дневник
Вести Свет
Услови коришћења
Пошаљите коментар
Прикажи све коментаре
Волим
0
Коментар
0
Сачувај