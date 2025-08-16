broken clouds
ЈАПАН СЕ ТРЕСЕ погодио га земљотрес јачине 5,5 степени Рихтера

16.08.2025.
Дневник
Tanjug
ТОКИО: Јапанско острво Кјушу данас је погодио земљотрес јачине 5,5 степени Рихтерове скале, саопштио је Европско-медитерански сеизмолошки центар.

Како се наводи, епицентар земљотреса био је на дубини од 28 километара, на отвореном мору. 

Најближе насељено место епицентру јесте град Мијазаки са око 300 хиљада становника, удаљен око 35 километара. 

За сада нема извештаја о евентуалним повређенима или материјалној штети. 

Према првим информацијама, није издато упозорење на опасност од цунамија.

