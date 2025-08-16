ЈАПАН СЕ ТРЕСЕ погодио га земљотрес јачине 5,5 степени Рихтера

Како се наводи, епицентар земљотреса био је на дубини од 28 километара, на отвореном мору.

Најближе насељено место епицентру јесте град Мијазаки са око 300 хиљада становника, удаљен око 35 километара.

За сада нема извештаја о евентуалним повређенима или материјалној штети.

Према првим информацијама, није издато упозорење на опасност од цунамија.