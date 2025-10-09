ЈЕЗИВ ЗЛОЧИН ОЦА У РУСИЈИ! Бацио дете (2) са четвртог спрата ДЕВОЈЧИЦА У КРИТИЧНОМ СТАЊУ
Истражни органи у Башкортостану покренули су кривични поступак против 34-годишњег мушкарца који је бацио своју двогодишњу ћерку кроз прозор стана на четвртом спрату у руском граду Уфа.
Дете је превезено у болницу са тешким повредама и у критичном је стању, саопштило је Републичко тужилаштво, преноси TASS.
Осумњичени је притворен, а против њега је покренут поступак за покушај убиства малолетног лица према члану 105 Кривичног законика Русије.
Истражиоци и форензичари обавили су увиђај, а у току су саслушања сведока и форензичка испитивања.
Тужилаштво је навело да су у тренутку инцидента отац и двогодишња девојчица били сами у стану, док су мајка и старији син били одсутни.
Вршилац дужности тужиоца Орџоникидзевског округа Рустам Ишмухаметов надгледа истрагу, укључујући и поштовање закона о малолетницима и родитељским обавезама.