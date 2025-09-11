overcast clouds
ЈЕЗИВА СЦЕНА У АМЕРИЧКОЈ ШКОЛИ Ученик пуцао на другове, па себи одузео живот

11.09.2025. 08:35 08:55
Пише:
Дневник
Извор:
Tanjug
Фото: Дневник

ДЕНВЕР: Ученик за кога америчке власти тврде да је одговоран за пуцњаву у својој средњој школи у савезној држави Колорадо, када је ранио двојицу другова из разреда, а затим пуцао у себе, преминуо је, саопштила је локална шерифова канцеларија.

Пуцњава у средњој школи Евергрин избила је око 12.24 часова у среду по локалном времену, према подацима канцеларије шерифа округа Џеферсон, преноси Еј-Би-Си (АБЦ) њуз.

Троје ученика је превезено у болницу у критичном стању након пуцњаве, укључујући осумњиченог, који је повређен прострелном раном коју је сам себи нанео, саопштила је канцеларија шерифа.

Шерифова канцеларија је потврдила да је осумњичени преминуо у објави на друштвеним мрежама у среду увече.

Америчке власти нису јавно објавиле његов идентитет.

Један од повређених ученика је и даље у критичном стању, а други је у стабилном стању од среде увече, према речима полицијских званичника.

Четврти ученик је такође превезен у болницу, али са непознатим степеном повреде, саопштиле су раније америчке власти.

Ово је 47. пуцњава која се догодила у школи у Сједињеним Америчким Државама од почетка године, од којих се 24 догодило на универзитетским кампусима, а 23 на школским теренима за предшколце и ученике основних школа до 12. разреда.

САД Пуцњава у школи
Вести Свет
