ЈЕЗИВА СЦЕНА У АМЕРИЧКОЈ ШКОЛИ Ученик пуцао на другове, па себи одузео живот
ДЕНВЕР: Ученик за кога америчке власти тврде да је одговоран за пуцњаву у својој средњој школи у савезној држави Колорадо, када је ранио двојицу другова из разреда, а затим пуцао у себе, преминуо је, саопштила је локална шерифова канцеларија.
Пуцњава у средњој школи Евергрин избила је око 12.24 часова у среду по локалном времену, према подацима канцеларије шерифа округа Џеферсон, преноси Еј-Би-Си (АБЦ) њуз.
Троје ученика је превезено у болницу у критичном стању након пуцњаве, укључујући осумњиченог, који је повређен прострелном раном коју је сам себи нанео, саопштила је канцеларија шерифа.
Шерифова канцеларија је потврдила да је осумњичени преминуо у објави на друштвеним мрежама у среду увече.
Америчке власти нису јавно објавиле његов идентитет.
Један од повређених ученика је и даље у критичном стању, а други је у стабилном стању од среде увече, према речима полицијских званичника.
Четврти ученик је такође превезен у болницу, али са непознатим степеном повреде, саопштиле су раније америчке власти.
Ово је 47. пуцњава која се догодила у школи у Сједињеним Америчким Државама од почетка године, од којих се 24 догодило на универзитетским кампусима, а 23 на школским теренима за предшколце и ученике основних школа до 12. разреда.