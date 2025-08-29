clear sky
ЈОШ СЕ ТРАГА ЗА ОСМОРО ЉУДИ Након руског напада погинуле 23, повређене 53 особе, а за осморо се ништа не зна

29.08.2025. 13:07 13:14
Пише:
Дневник
Извор:
Танјуг/Дневник
Zelenski
Фото: Tanjug/Sean Kilpatrick/The Canadian Press via AP

KИЈЕВ: Након масовног руског напада на Kијев у ноћи 28. августа, 23 особе су погинуле, 53 је повређено а судбина осам људи је још непозната, изјавио је данас украјински председник Володимир Зеленски.

"Спасилачки радови су завршени на месту руског напада на стамбену зграду у Kијеву у Дарницком округу. Анализа уништених објеката је у току. До сада се зна да су 22 особе погинуле само на овом једном погођеном месту, укључујући четворо деце. Најмлађа девојчица није имала ни три године. Моје саучешће рођацима и пријатељима покојника", рекао је Зеленски у објави на Телеграму, преноси Укринформ.

Зеленски се захвалио спасиоцима, полицајцима, лекарима и медицинским сестрама, свим комуналним и хитним службама и свима који су учествовали у помагању људима.

"Русија мора бити одговорна за овај удар, као и за све друге ударе против наше државе, против нашег народа и против свих светских напора да се овај рат оконча. Kада Русија бира балистику уместо дипломатије, наставља да модернизује своје 'шахиде' за атентате и развија интеракцију са ентитетима као што је Северна Kореја, то значи да свет мора да реагује у складу са тим", нагласио је Зеленски.

Он је казао да су "потребне снажне санкције, снажан притисак, снажни кораци" како Русија не би сматрала да је некажњива.

"Русија разуме само силу, а сада су потребне демонстрације силе. Сједињене Државе, Европа и земље Г20 имају ову силу", казао је Зеленски.

У Kијеву је 29. август проглашен Даном жалости  у знак сећања на оне који су погинули у масовном нападу 28. августа.

