„КАДА НАПУНИМ 21 ГОДИНУ, УБИЈАЋУ ЉУДЕ” Код 13-годишњака опседнутог масовним убицама пронађен арсенал ватреног оружја МАЈКА КАЖЕ: „ХТЕО ЈЕ САМО ДА БУДЕ КУЛ МЕЂУ ВРШЊАЦИМА”

11.09.2025. 16:57 17:14
Пише:
Дневник
Извор:
Танјуг
Коментари (0)
dečak
Фото: Танјуг/ Pierce County Sheriff's Office via AP

Полиција потврдила да је запленила укупно 23 комада оружја (пушке и пиштољи) у кући једног 13-годишњег дечака, који је опседнут масовним убицама у школама.

Дечак је ухапшен је под оптужбом за незаконито поседовање ватреног оружја и упућивање претњи након што су, како кажу, пронашли објаве на друштвеним мрежама о намерама за убиство и запленили 23 комада оружја и муницију из његове куће.

Дечак се на суду за малолетнике изјаснио да није крив по укупно пет тачака оптужнице, од којих су четири кривична дела, и наређено му је да остане у притвору, пренела је агенција АП.

Специјални тим је упао у његову кућу и ухапсио га око 1 сат ујутру у суботу у округу Пирс у Вашингтону, јужно од Сијетла. Његова мајка је рекла телевизијској станици у Сијетлу да њихов син није имао намеру да било кога повреди.

Тактичке пушке су биле постављене на зидове, а пиштољи су пронађени необезбеђени по целој кући. У дечаковој соби у ранцу испод станишта корњача налазили су се часописи о проширеној реалности (АР) са натписима који се односе на масовне пуцњаве, укључујући пуцњаву 1999. године у средњој школи Колумбајн у Колораду.

Истражитељи су рекли да су такође пронашли „оно што је изгледало као лице познатог масовног стрелца постављено у цртеж” и да је у објавама на друштвеним мрежама још из јуна показивао оружје и облачио се у одећу масовних убица из школа. 

оружје
Фото: Танјуг/ Pierce County Sheriff's Office via AP

„Када напуним 21 годину, убијаћу људе. Готово је! Моје време је скоро стигло!”, навео је у својим објавама.

Истрага против његових родитеља се наставља, рекла је заменица шерифа Карли Капето.

„Још испитујемо и на крају ће бити на тужиоцу да одлучи да ли ће оптужити родитеље за неправилно складиштење и чување ватреног оружја или друге злочине које сматрају прикладним", навела је она.

Агенција АП генерално не идентификује малолетнике који се суочавају са кривичним пријавама. Оптужбе против дечака укључују претњу бомбардовањем или оштећењем имовине, незаконито поседовање ватреног оружја и незаконито поседовање ватромета.

 

 

Према закону државе Вашингтон, особама млађим од 18 година забрањено је поседовање ватреног оружја осим у одређеним околностима, укључујући лов, курсеве безбедног руковања ватреним оружјем и такмичења у гађању.

Небезбедно складиштење ватреног оружја је такође кривично дело, које се примењује када особа којој је забрањено поседовање оружја приступи оружју и употреби га у пуцњави или током извршења кривичног дела, или приказује ватрено оружје на јавном месту на начин који има за циљ застрашивање или изазивање узбуне за безбедност других.

„Чинило се да је осумњичени имао све спремно да изврши инцидент типа масовне пуцњаве. Није познато ко или шта је требало да буде циљана мета, али је јасно да је било питање времена када ће се догодити трагични инцидент”, навела је полиција.

Дечакова мајка, која је присуствовала судском рочишту, сугерисала је у интервјуу након тога да су објаве на друштвеним мрежама биле покушај да се „буде кул” међу вршњацима.

малолетник оружје масовно убиство
Извор:
Танјуг
Пише:
Дневник
Вести Свет
