СЛУЧАЈ РАЗМАТРАН ДУЖЕ ОД ГОДИНУ ДАНА...

КЛЕЧАО С ПОДИГНУТИМ РУКАМА Доживотна робија за руског војника који је ПУЦАО У УКРАЈИНСКОГ ВОЈНИКА након што се предао

06.11.2025. 17:48 17:58
Фото: Tanjug/Andriy Andriyenko/Ukraine's 65th Mechanized Brigade via AP

Запорошки окружни суд осудио је данас на доживотну робију руског војника Дмитрија Курашова који је у јануару прошле године на бојном пољу пуцао на украјинског војника који се предао и клечао са рукама подигнутим увис.

Како преноси Укринформ, случај Курашова разматран је дуже од годину дана, а реч је о првој пресуди на доживотну робију због пуцања у војника који се предао.

Пуцање на ратног заробљеника представља и кршење Женевске конвенције.

Курашов је током суђења признао кривицу, али је одбио да сведочи.

У судским материјалима наводи се да је Курашов три пута пуцао из митраљеза на старијег војника Оружаних снага Украјине Виталија Годњука, који се претходно предао, био ненаоружан и држао руке подигнуте увис.

До инцидента је дошло у близини села Новодаривка.

војник Рат у Украјини предаја предаја украјинских трупа убиство
Вести Свет
