СЛУЧАЈ РАЗМАТРАН ДУЖЕ ОД ГОДИНУ ДАНА...
КЛЕЧАО С ПОДИГНУТИМ РУКАМА Доживотна робија за руског војника који је ПУЦАО У УКРАЈИНСКОГ ВОЈНИКА након што се предао
Запорошки окружни суд осудио је данас на доживотну робију руског војника Дмитрија Курашова који је у јануару прошле године на бојном пољу пуцао на украјинског војника који се предао и клечао са рукама подигнутим увис.
Како преноси Укринформ, случај Курашова разматран је дуже од годину дана, а реч је о првој пресуди на доживотну робију због пуцања у војника који се предао.
Пуцање на ратног заробљеника представља и кршење Женевске конвенције.
Курашов је током суђења признао кривицу, али је одбио да сведочи.
У судским материјалима наводи се да је Курашов три пута пуцао из митраљеза на старијег војника Оружаних снага Украјине Виталија Годњука, који се претходно предао, био ненаоружан и држао руке подигнуте увис.
До инцидента је дошло у близини села Новодаривка.