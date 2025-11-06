КОРИСТИО СОПСТВЕНУ КРВ Приведен осумњичени за цртање свастике у Немачкој РУМУН СКРНАВИО ФАСАДЕ, АУТОМОБИЛЕ...
Немачка полиција привела је 31-годишњег румунског држављаниа осумњиченог да је, користећи сопствену крв, исцртавао кукасте крстове на десетинама аутомобила, поштанским сандучићима и фасадама зграда у немачком граду Ханау.
Полиција је примила дојаву о свастици исписаној црвенкастом течношћу на хауби паркираног аутомобила, након чега је полицијска патрола утврдила да је оштећено још 50 аутомобила на исти начин, преноси АП.
Полицијски вештаци утврдили су да је осумњичени користио сопствену крв да црта свастике.
Приказивање нацистичких симбола је кривично дело у Немачкој.
''Осумјничени је био под јаким утицајем алкохола, а мотив који је имао био је веома личне природе и везан за посао. Једноставно је пукао'', рекао је портпарол полиције Томас Лајполд.