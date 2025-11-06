clear sky
11°C
06.11.2025.
Нови Сад
eur
117.2295
usd
101.8413
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин
Сачуване вести Претрага Navigacija
Претраживање сајта
Подешавања сајта
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин

КОРИСТИО СОПСТВЕНУ КРВ Приведен осумњичени за цртање свастике у Немачкој РУМУН СКРНАВИО ФАСАДЕ, АУТОМОБИЛЕ...

06.11.2025. 17:30 17:41
Пише:
Дневник
Извор:
Танјуг
Коментари (0)
d
Фото: Tanjug/AP Photo/Michael Probst

Немачка полиција привела је 31-годишњег румунског држављаниа осумњиченог да је, користећи сопствену крв, исцртавао кукасте крстове на десетинама аутомобила, поштанским сандучићима и фасадама зграда у немачком граду Ханау.

Полиција је примила дојаву о свастици исписаној црвенкастом течношћу на хауби паркираног аутомобила, након чега је полицијска патрола утврдила да је оштећено још 50 аутомобила на исти начин, преноси АП.

Полицијски вештаци утврдили су да је осумњичени користио сопствену крв да црта свастике.

d
Фото: Tanjug/AP Photo/Michael Probst

Приказивање нацистичких симбола је кривично дело у Немачкој.

''Осумјничени је био под јаким утицајем алкохола, а мотив који је имао био је веома личне природе и везан за посао. Једноставно је пукао'', рекао је портпарол полиције Томас Лајполд.

кукасти крст крв свастика
Извор:
Танјуг
Пише:
Дневник
Вести Свет
Услови коришћења
Пошаљите коментар
Прикажи све коментаре
Волим
0
Коментар
0
Сачувај