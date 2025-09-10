overcast clouds
КРЕЋЕ ЕСКАЛАЦИЈА СУКОБА НА ЕВРОПУ? ЕУ - Москва намерно упала дроновима у Пољску

10.09.2025. 09:54 10:01
Пише:
Дневник
Извор:
Танјуг/Дневник
Kaja Kalas
Фото: Tanjug/AP Photo/Virginia Mayo

БРИСЕЛ: Прелиминарни извештај указује на то да је улазак руских дронова у пољски ваздушни простор намеран, а не случајан, рекла је данас висока представница ЕУ за спољну политику и безбедност Kаја Kалас.

''Руски рат ескалира, не завршава се. Морамо да повећамо трошкове за Москву, ојачамо подршку Украјини и инвестирамо у европску одбрану. ЕУ игра главну улогу и ми ћемо подржати иницијативе попут одбрамбене линије Источног граничног штита“, поручила је Kалас на мрежи Икс.

Она је додала да је у контакту са генералним секретаром НАТО Марком Рутеом и пољским министром спољних послова Радеком Сикорским.

Пољске власти су раније јутрос саопштиле да су руски дронови ушли у пољски ваздушни простор, а да је пољско ратно ваздухопловство употребило оружје за обарање.

Пољска војска је саопштила да улазак дронова у ваздушни простор те земље током руског напада на Украјину представља ''чин агресије“ који је угрозио безбедност јавности и који је захтевао обарање објеката, преноси Ројтерс.

Премијер Пољске Доналд Туск рекао је да је Варшава обавестила генералног секретара НАТО Марка Рутеа о акцијама које је Пољска предузела против руских дронова, као и да операција против дронова и даље траје.

Извор:
Танјуг/Дневник
Пише:
Дневник
