КРВАВИ ЗЛОЧИН У ЧЕШКОЈ: Тинејџер ножем убио две жене у продавници

Полиција наводи да је тинејџер ножем тешко повредио две жене, које су након тога подлегле повредама, упркос напорима хитне помоћи да их спасе, јавили су чешки медији.



Мотив злочина за сада није познат, истиче полиција, наводећи да је у близини продавнице пронађен нож са сечивом дужине око 20 центиметара.

Истрага о нападу је у току.

The Czech police are investigating a serious incident in the regional capital of Hradec Králové, where a suspicious man attacked two people with a knife .. The response unit has detained the attacker.According to police two died in hospital. Attacke 16th years old. pic.twitter.com/2s0GraNpvA

— HSNB News Entertinment. Provide global news RAM ! (@ZVidocque) February 20, 2025