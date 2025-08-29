МНОГИ НЕ ЗНАЈУ ДА СУ СИМБОЛ КОРИСТИЛИ МНОГО ПРЕ ХИТЛЕРА...
СВАСТИКА ОДЛАЗИ У ПЕНЗИЈУ Финска авијација планира уклањање кукастог крста са застава својих јединица БАШТИНЕ ГА БЕЗМАЛО 110 ГОДИНА
Финска војна авијација планира да уклони свастике са застава својих јединица, саопштио је данас нови командант Карелијске ваздухопловне групе, пуковник Томи Бом.
Према његовим речима, разлог за ову одлуку је спољашњи притисак, јер је авијација до сада имала непријатне ситуације, посебно приликом сарадње са Американцима, наводи фински јавни сервис Yle.
"Могли смо да задржимо ову заставу, али понекад знају да настану непријатне ситуације са страним посетиоцима. Можда је мудро да живимо у складу са временом", рекао је Бом.
Он је додао да је тренутно у току реформа застава у Финској авијацији, током које ће бити разматрано уклањање свастика.
"Свет се променио и ми живимо у складу са временом. Нема политичког притиска да се ово уради", навео је Бом додајући да не зна када ће свастике бити уклоњене званично, али да се нада да ће то бити за време његовог мандата.
Финска ратна авијација је први пут усвојила свастику 1918. године, пре него што ју је присвојила нацистичка Немачка, појашњавала Yle.
Њена употреба је сада забрањена или ограничена у Немачкој и многим другим земљама.