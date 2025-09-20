КУЛЕ НОТР ДАМА ОТВОРЕНЕ ШЕСТ ГОДИНА ПОСЛЕ ПОЖАРА Карте разграбљене за 24 минута!
Француски председник Емануел Макрон свечано је отворио куле париске катедрале Нотр Дам за јавност, што представља један од завршних корака огромне реконструкције након разорног пожара из априла 2019. године, преноси Франце 24.
Посетиоци сада могу да обиђу куле у оквиру 45-минутног разгледања, које почиње успоном у јужну кулу до звонаре.
Нови обилазни пут унапређен је у односу на стање пре пожара, са новим видиковцима и просторима за туристе.
Улазнице за посету кулама коштају 16 евра и могу да се купе само онлајн, при чему је дозвољен улаз само за 19 људи у исто време. Карте за прва два дана током викенда су распродате за само 24 минута.
Од поновног отварања катедрале у децембру 2024. године, готово 30.000 посетилаца дневно долази да види обновљено готичко здање.
Укупна вредност рестаурације износи скоро 930 милиона евра, а стотине радника користили су савремене технологије као што су дронови и компјутерска анимација како би прецизно обновили катедралу.
Такође су уведене мере заштите од пожара, укључујући металне носаче који деле кров у три дела, смањујући ризик од ширења ватре.
Радови ће се наставити на реновирању источног дела катедрале.