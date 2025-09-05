Лекција из школе спасила јој живот! ДЕВОЈЧИЦА (11) ПАЛА НА ШИНЕ ДОК ЈЕ НАИЛАЗИО ВОЗ Драматичан догађај у престоници Аустрије
Права драма догодила се јутрос на железничкој станици у Бечу када је, око 8 сати, једанаестогодишња девојчица изненада пала на шине у станици У3 Кардинал-Нагл-Платз, усред јутарње гужве у саобраћају.
Према извештају локалних медија, воз је већ прилазио станици. Одмах су реаговале спасилачке екипе и покренута је велика акција. У тој животно опасној ситуацији, дете је показало изузетно присебност и сетило се онога што је научило у школи.
"У основној школи је научила да постоје заклони на шинама метроа и успела је да се склони у један такав заклон", објаснио је Андреас Хубер, портпарол бечке хитне службе. Тако је девојчица у последњем тренутку успела да нађе заштиту.
Једна жена из Беча је одмах реаговала и разговарала са девојчицом која је била потпуно престрављена док је лежала у заклону.
"То је само мало. Ево, ускоро ће доћи неко да помогне. Не брини. И твоје наочаре су ту. И мама ће доћи", говорила је жена да је смири.
Очигледно је то девојчици помогло да не паничи док је чекала ватрогасце.
Девојчица је гледала у телефон
Како је полиција потврдила, сви путници су превентивно евакуисани из воза. Сведоци су описали драматичне сцене на перону.
Портпаролка железница потврдила је за Хеуте да је дете у тренутку несреће гледало у свој мобилни телефон.
"Девојчица од око 11 година била је на перону заокупљена телефоном и, због непажње, пала је на шине непосредно пре него што је метро ушао у станицу“, рекла је портпаролка.
Због овога, Wiener Линиен снажно апелује на све путнике.
"Молимо вас, будите пажљиви на перону и не дозволите да вас телефони или друге дистракције угрозе. У случају опасности, не оклевајте да притиснете дугме за хитно заустављање воза", навели су.