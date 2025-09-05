overcast clouds
23°C
05.09.2025.
Нови Сад
eur
117.167
usd
100.4002
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин
Сачуване вести Претрага Navigacija
Претраживање сајта
Подешавања сајта
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин

Лекција из школе спасила јој живот! ДЕВОЈЧИЦА (11) ПАЛА НА ШИНЕ ДОК ЈЕ НАИЛАЗИО ВОЗ Драматичан догађај у престоници Аустрије

05.09.2025. 21:52 22:00
Пише:
Дневник
Извор:
Телеграф.рс
Коментари (0)
метро
Фото: Ilustracija pixabay

Права драма догодила се јутрос на железничкој станици у Бечу када је, око 8 сати, једанаестогодишња девојчица изненада пала на шине у станици У3 Кардинал-Нагл-Платз, усред јутарње гужве у саобраћају.

Према извештају локалних медија, воз је већ прилазио станици. Одмах су реаговале спасилачке екипе и покренута је велика акција. У тој животно опасној ситуацији, дете је показало изузетно присебност и сетило се онога што је научило у школи.

"У основној школи је научила да постоје заклони на шинама метроа и успела је да се склони у један такав заклон", објаснио је Андреас Хубер, портпарол бечке хитне службе. Тако је девојчица у последњем тренутку успела да нађе заштиту.

Једна жена из Беча је одмах реаговала и разговарала са девојчицом која је била потпуно престрављена док је лежала у заклону.

"То је само мало. Ево, ускоро ће доћи неко да помогне. Не брини. И твоје наочаре су ту. И мама ће доћи", говорила је жена да је смири.

Очигледно је то девојчици помогло да не паничи док је чекала ватрогасце.

Девојчица је гледала у телефон

Како је полиција потврдила, сви путници су превентивно евакуисани из воза. Сведоци су описали драматичне сцене на перону.

Портпаролка железница потврдила је за Хеуте да је дете у тренутку несреће гледало у свој мобилни телефон.

"Девојчица од око 11 година била је на перону заокупљена телефоном и, због непажње, пала је на шине непосредно пре него што је метро ушао у станицу“, рекла је портпаролка.

Због овога, Wiener Линиен снажно апелује на све путнике.

"Молимо вас, будите пажљиви на перону и не дозволите да вас телефони или друге дистракције угрозе. У случају опасности, не оклевајте да притиснете дугме за хитно заустављање воза", навели су.

Телеграф.рс

шине Метро девојчица
Извор:
Телеграф.рс
Пише:
Дневник
Вести Свет
Услови коришћења
Пошаљите коментар
Прикажи све коментаре
Волим
0
Коментар
0
Сачувај
(ФОТО) ПОСТАВЉЕНА ОГРАДА НА ЖЕЛЕЗНИЧКОЈ СТАНИЦИ ПЕТРОВАРАДИН Путници више не могу директно на шине
2

(ФОТО) ПОСТАВЉЕНА ОГРАДА НА ЖЕЛЕЗНИЧКОЈ СТАНИЦИ ПЕТРОВАРАДИН Путници више не могу директно на шине

19.06.2025. 11:35 11:51
Волим
0
Коментар
4
Сачувај