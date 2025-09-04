ЛЕТ УРСУЛЕ ФОН ДЕР ЛАЈЕН И ДАЉЕ МИСТЕРИЈА Нови детаљи, Руси омели ГПС сигнал или обичан квар?
Тврдње да је Русија ометала приватни авион председнице Европске комисије Урсуле фон дер Лајен одјекнуле су Европом ове недеље, али почетна прича изгледа да се полако расплиће.
Све је почело у недељу, када је авион који је изнајмила Kомисија наводно изгубио приступ ГПС сигналима приликом слетања на бугарски аеродром у Пловдиву.
Фајненшел тајмс, чији је репортер био у авиону, известио је да је авион кружио сат времена пре него што је пилот слетео користећи папирне карте, а Брисел и Софија су брзо окривили Русију и назвали инцидент "очигледним ометањем".
Политико пише да је наводни напад на лет Урсуле фон дер Лајен могао да изазове озбиљну дипломатску кризу, али само неколико дана касније и бугарска влада и извршна власт ЕУ умањили су значај инцидента.
У понедељак је сервис за праћење летова Flightradar24 објавио да ГПС сигнал никада није прекинут и да је кашњење слетања било само девет минута. Јавни записи су такође открили да је исти авион доживео ометање ГПС сигнала дан раније изнад Балтика, али не и у Бугарској.
До уторка, бугарски премијер Росен Жељажков је такође умањио тврдње о руском мешању, описујући ситуацију као рутински квар повезан са последицама рата у Украјини.
"Нема потребе да се истражује ситуација, јер ови поремећаји нису ни хибридни нити сајбер претње", рекао је он, додајући да је авион такође имао електронски резервни систем који му је омогућио да безбедно слети без потребе за папирним мапама.
Шта се заиста догодило на лету?
У изјави за Политико, бугарска влада је саопштила да су "службе ваздушног саобраћаја одмах предложиле алтернативни прилаз за слетање користећи земаљска навигациона помагала (систем за инструментално слетање)... независно од ГПС система".
Јан-Арвед Рихтер, стручњак у фирми за анализу безбедности JACDEC, објаснио је да је авион из непознатих разлога напустио свој почетни прилаз писти, направио полукружни окрет и затим безбедно слетео.
Технолошки стартап SkAI Data Services потврдио је да је у региону било "регионалних сметњи на великим висинама", али да "подаци о лету не указују на губитак ГПС на авиону фон дер Лајен". Уместо пријављеног сата, лет је каснио скромних девет минута.
Портпаролка Европске комисије Паула Пињо потврдила је у уторак да је "дошло до ГПС ометања", али је нагласила да је авион безбедно слетео.
Додала је да је, независно од овог лета, дошло до "значајног и веома приметног" повећања ГПС ометања од почетка рата у Украјини. Европске агенције за ваздушни саобраћај, Евроконтрол и ЕАСА, тренутно истражују инцидент.
Kолико је опасно ГПС ометање?
Стручњаци за ваздушну навигацију истичу да, иако је ГПС ометање забрињавајуће, оно не значи нужно губитак контроле над авионом.
"Ако ГПС откаже или када пилоти идентификују да се сигнал лажно мења или омета, постоје други системи и у авиону и на земљи на које пилоти могу да се ослоне да безбедно наставе лет", обавила је EASA.
Портпаролка агенције Џенет Норткот рекла је да нису упознати са „било каквим инцидентима који су директно резултат ометања ГПС".
Рихтер је потврдио да ниједан авион никада није оборен искључиво због ометања ГПС, али је упозорио на опасности од лажних ИЛС сигнала, система за помоћ при слетању, подсећајући на несрећу у Ослу 1972. године.
Може ли Европа да се брани?
Инцидент је изазвао реакције унутар ЕУ. Kомесар за одбрану и свемир Андријус Kубилијус најавио је да ће ЕУ распоредити додатне сателите и ојачати капацитете за откривање ометања.
Још у мају, владе ЕУ упозориле су на "драматично повећање ометања и лажног приказивања сигнала". На пример, Пољска је забележила 2.732 инцидента ометања у јануару 2024. године.
Делегација од осам земаља тада је проценила да то нису били случајни инциденти, већ "систематска, намерна акција Русије и Белорусије".
Шефица ЕУ за технологију, Хена Виркунен, рекла је да ће "стати уз државе чланице у суочавању са овом веома озбиљном претњом", док EASA и Међународно удружење за ваздушни саобраћај раде на плану за ублажавање ризика.