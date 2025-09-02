ЛИТИЈУМА СВУГДЕ И ПРЕВИШЕ Холандске компаније упозоравају на превисоке концентрације у Рајни НЕОПХОДНИ СТАНДАРДИ КВАЛИТЕТА
Група холандских предузећа која се баве водоснабдевањем упозорила је на опасност од превисоких концентрација литијума у реци Рајни и затражила од Европске комисије усвајање европских стандарда квалитета.
Према речима Герарда Стромберга, директора "RIWA-Rijn" гупе која окупља ова предузећа, високе концентрације литијума у води делимично су последица индустријских испуштања у сливу Рајне, посебно у Немачкој, преноси данас јавни сервис Холандије НОС.
"Холандски грађани и предузећа ће у наредним годинама имати све веће потребе за чистом и поуздано водом, али њено произвођење постаје све скупље због индустријских загађења из Немачке", наводи се у извештају групе.
Безбедна граница за литијум у површинским водама износи 11 микрограма по литру, док је у Рајни, према подацима RIWA-Rijn, тренутно измерено 13 микрограма по литру.
Висока концентрација је забележена у селу Лобит, на месту где Рајна улази у Холандију.
С обзиром на растућу потражњу за батеријама, литијум у води постаје све чешћа појава, истиче НОС.
Поред индустријских испуштања у Немачкој, постоји и план за изградњу фабрике за рециклажу литијума у немачком Дормагену, недалеко од Дизелдорфа.
"RIWA-Rijn" upozorava да ће ова фабрика значајно повећати концентрацију литијума у води, иако су жалбе на издавање дозволе за изградњу фабрике биле неуспешне.
"RIWA-Rijn" predviđa да ће количина литијума у површинским водама драстично порасти, те апелује на предузимање превентивних мера како би се ограничила индустријска испуштања литијума у Рајну.