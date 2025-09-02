broken clouds
26°C
02.09.2025.
Нови Сад
eur
117.1689
usd
100.1872
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин
Сачуване вести Претрага Navigacija
Претраживање сајта
Подешавања сајта
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин

ЛИТИЈУМА СВУГДЕ И ПРЕВИШЕ Холандске компаније упозоравају на превисоке концентрације у Рајни НЕОПХОДНИ СТАНДАРДИ КВАЛИТЕТА

02.09.2025. 22:07 22:08
Пише:
Дневник
Извор:
Танјуг
Коментари (0)
Фото: Dnevnik (Milorad Mitrović)

Група холандских предузећа која се баве водоснабдевањем упозорила је на опасност од превисоких концентрација литијума у реци Рајни и затражила од Европске комисије усвајање европских стандарда квалитета.

Према речима Герарда Стромберга, директора "RIWA-Rijn" гупе која окупља ова предузећа, високе концентрације литијума у води делимично су последица индустријских испуштања у сливу Рајне, посебно у Немачкој, преноси данас јавни сервис Холандије НОС.

"Холандски грађани и предузећа ће у наредним годинама имати све веће потребе за чистом и поуздано водом, али њено произвођење постаје све скупље због индустријских загађења из Немачке", наводи се у извештају групе.

Безбедна граница за литијум у површинским водама износи 11 микрограма по литру, док је у Рајни, према подацима RIWA-Rijn, тренутно измерено 13 микрограма по литру.

Висока концентрација је забележена у селу Лобит, на месту где Рајна улази у Холандију.

С обзиром на растућу потражњу за батеријама, литијум у води постаје све чешћа појава, истиче НОС.

Поред индустријских испуштања у Немачкој, постоји и план за изградњу фабрике за рециклажу литијума у немачком Дормагену, недалеко од Дизелдорфа.

"RIWA-Rijn" upozorava да ће ова фабрика значајно повећати концентрацију литијума у води, иако су жалбе на издавање дозволе за изградњу фабрике биле неуспешне.

"RIWA-Rijn" predviđa да ће количина литијума у површинским водама драстично порасти, те апелује на предузимање превентивних мера како би се ограничила индустријска испуштања литијума у Рајну.

 

литијум загађење Рајна
Извор:
Танјуг
Пише:
Дневник
Вести Свет
Услови коришћења
Пошаљите коментар
Прикажи све коментаре
Волим
0
Коментар
0
Сачувај