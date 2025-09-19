„Љута сам и разочарана“ КАМАЛА ХАРИС КРИТИКОВАЛА БАЈДЕНА Ево шта му је највише замерила!
ВАШИНГТОН: Бивша потпредседница САД Камала Харис открила је у својим мемоарима "107 дана" да је била "љута и разочарана" након телефонског позива бившег америчког председника Џозефа Бајдена, свега неколико сати пред њену председничку дебату против садашњег председника Доналда Трампа.
У књизи, коју је пре објављивања следеће недеље набавио Гардијан, наводи се да јој је Бајден тада пренео да моћни сарадници његовог брата одбијају да је подрже, јер је "говорила лоше ствари о њему".
Харис пише да није разумела зашто је Бајден у том тренутку оптерећивао причама о "моћним брокерима из Филаделфије", док се она спремала за кључну дебату.
У мемоарима Харис је изнела и друге критике на рачун Бајдена, укључујући, како је навела, његову несигурност у комуникацији о праву на абортус након одлуке Врховног суда 2022. године, али и ''слабости током кампање, попут честих вербалних посртаја и лошег наступа током дебате''.
Харис је навела да је осећала да су је Бајденови сарадници често маргинализовали, да су јој давали "немогуће задатке" и ускраћивали јој заслуге за успехе.
Њена фрустрација, написла је, постала је очигледна и њеном супругу, Дагу Емхофу, који је у једном тренутку оценио да су тек накнадно схватили да је она њихов адут.
Бајден је на крају, 21. јула, одустао од председничке трке и подржао Камалу Харис.
Њени саветници саветовали су је да се дистанцира од њега, али је, како признаје, тешко поднела речи најближих сарадника да људи мрзе Џозефа Бајдена.
У књизи Харис описује и тренутке напетости са првом дамом Џил Бајден, као и расистичке нападе Доналда Трампа током кампање, пише Гардијан.
Она је, међутим, истакла да је одбијала да наседне на Трампове провокације.