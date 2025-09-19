clear sky
„Љута сам и разочарана" КАМАЛА ХАРИС КРИТИКОВАЛА БАЈДЕНА Ево шта му је највише замерила!

19.09.2025.
Пише:
Дневник
Извор:
Танјуг
сад
Фото: Youtube Printscreen/ Kamala Harris

ВАШИНГТОН: Бивша потпредседница САД Камала Харис открила је у својим мемоарима "107 дана" да је била "љута и разочарана" након телефонског позива бившег америчког председника Џозефа Бајдена, свега неколико сати пред њену председничку дебату против садашњег председника Доналда Трампа.

У књизи, коју је пре објављивања следеће недеље набавио Гардијан, наводи се да јој је Бајден тада пренео да моћни сарадници његовог брата одбијају да је подрже, јер је "говорила лоше ствари о њему". 
 

Харис пише да није разумела зашто је Бајден у том тренутку оптерећивао причама о "моћним брокерима из Филаделфије", док се она спремала за кључну дебату.
 

У мемоарима Харис је изнела и друге критике на рачун Бајдена, укључујући, како је навела, његову несигурност у комуникацији о праву на абортус након одлуке Врховног суда 2022. године, али и ''слабости током кампање, попут честих вербалних посртаја и лошег наступа током дебате''.
 

Харис је навела да је осећала да су је Бајденови сарадници често маргинализовали, да су јој давали "немогуће задатке" и ускраћивали јој заслуге за успехе. 
 

Њена фрустрација, написла је, постала је очигледна и њеном супругу, Дагу Емхофу, који је у једном тренутку оценио да су тек накнадно схватили да је она њихов адут.
 

Бајден је на крају, 21. јула, одустао од председничке трке и подржао Камалу Харис. 
 

Њени саветници саветовали су је да се дистанцира од њега, али је, како признаје, тешко поднела речи најближих сарадника да људи мрзе Џозефа Бајдена.
 

У књизи Харис описује и тренутке напетости са првом дамом Џил Бајден, као и расистичке нападе Доналда Трампа током кампање, пише Гардијан. 
 

Она је, међутим, истакла да је одбијала да наседне на Трампове провокације.
 

