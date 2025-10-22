ЛУВР ПОНОВО ОТВОРЕН Након историјске пљачке, музеј отворио своја врата посетиоцима
ПАРИЗ: Врата Лувра су од јутрос су поново отворена за посетиоце, први пут од пљачке која се догодила у недељу, када су четири провалника украла осам драгоцености, причинивши штету процењену на 88 милиона евра.
Већ од 09 сати ујутро, у уобичајено време отварања, први посетиоци су почели да улазе у најпосећенији музеј на свету, преноси Фигаро.
Галерија Аполона, где је извршена пљачка и даље је затворена за посетиоце.
Особе које чекају испред улаза имају унапред купљене карте.
"Музеј је био распродат за целу недељу. Посетиоци који нису могли да уђу због изненданог затварања могли су да затраже повраћај новца. Мало је вероватно да још могу да купе карте", рекао је представник музеја.
Пљачка се догодила у недељу, а четворици провалника било је потребно мање од четири минута - тачно три минута и 58 секунди, да украду крунске драгуље из једне од најцењенијих галерија музеја.
Бежећи са лица места, провалници су испрва покушали да запале платформу - неку врсту дизалице која им је омогућила да се попну до прозора галерије Аполон.
Провалници су девет дана раније украли ту плаву теретну платформу који су претходно лоцирали путем огласа на интернету, представљајући се као купци.
На месту злочина остављено је више предмета, укључујући кацигу, воки-токи, лампу, ћебе, канистер бензина и жути прслук, који су сада у полицији.
Докази се анализирају у циљу идентификације починилаца, а истрага је у току, наводи француски лист.