МАКРОН ОДГОВАРА КРИТИЧАРИМА: Мој мандат траје до 2027. без обзира на притиске

29.08.2025.
Пише:
Дневник
Извор:
Танјуг/Дневник
ПАРИЗ: Француски председник Емануел Макрон изјавио је данас да ће наставити да обавља свој мандат до краја 2027. године, одбацујући спекулације да би могао да буде под притиском да поднесе оставку ако влада изгуби поверење на гласању у парламенту наредног месеца.

„Мандат који су ми поверили Французи, а нико други, биће обављен до краја, без обзира на то шта мисле они који су поражени на тим истим изборима“, изјавио је Макрон на конференцији за новинаре са немачким канцеларом Фридрихом Мерцом, пренео је БФМТВ.

Макрон је поручио и да верује у демократију која подразумева да грађани бирају мандат који је дат.

