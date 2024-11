МАНЕКЕНКА УБИЛА МУЖА АЛБАНЦА ПА ПРЕСУДИЛА СЕБИ Испалила пет хитаца у његове груди; "Чули смо вриштање, било је застрашујуће!"

Полиција Халендејл Бича реаговала је на крваву сцену убрзо након што су од‌јекнули пуцњи и пронашла беживотна тела брачног пара испред њиховог стана на 45. спрату. Обоје су проглашени мртвим на лицу места, саопштила је полиција.

"Сабрина је одлучила да одузме живот мог брата када му је испалила 5 метака у груди", рекла је Албана Краснићи Мунрет у срцепарајућем посту на Фејсбуку о свом брату.

"Особа којој је највише веровао, особа са којом је изабрао да проведе живот била је она која му је одузела његов. Издала је њега, његову љубав и његово поверење. Разбила је моју породицу. Моја браћа и сестре никада неће више бити исти. Престрављена сам да се моја мајка никада неће опоравити", додала је, пише New York пост.

Снимци полицијске истраге из ваздуха открили су нешто што је изгледало као рупе од метака на стакленим вратима, са локвама крви у близини, пошто су два мртва тела касније прекривена жутом церадом, пренео је НБЦ 6.

Унутар јединице налазио се плишани меда, кутија ружа са срцем на њему и ТВ и даље укључен, према снимку.

Sabrina Kasniqi, 27, shot her husband Pajtim Kasniqi, 34, five times before taking her own life in a shocking murder-suicide at the Beach Club II Hallandale luxury condo in #HallandaleBeach, north of #Miami. The incident occurred around 12:30 AM on Wednesday on the 45th-floor… pic.twitter.com/lWuqKFme1Z

— True Crime Updates (@TrueCrimeUpdat) November 30, 2024