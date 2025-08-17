heavy intensity rain
АКСИОС: ТРАМП, ПУТИН И ЗЕЛЕНСКИ ЗА ИСТИМ СТОЛОМ ВЕЋ ЗА ПАР ДАНА? Познат могући датум састанка три председника

17.08.2025. 08:35
Пише:
Дневник
Извор:
Танјуг/Дневник
Фото: Tanjug/AP Photo/Manuel Balce Ceneta

ВАШИНГТОН: Председник Сједињених Америчких Држава Доналд Трамп рекао је председнику Украјине Володимиру Зеленском и европским лидерима да би желео да одржи трилатерални састанак са председником Русије Владимиром Путином и Зеленским већ 22. августа, објавио је портал Аксиос, позивајући се на изворе упознате са разговором.

Kако се наводи, Трамп је рекао да жели да организује трилатерални сусрет њега, Путина и Зеленског "брзо, већ у петак".

Аксиос додаје и да се Путин није јавно обавезао да би могао да учествује на таквом сусрету.

Раније данас, Зеленски је подржао предлог за трилатерални састанак између Украјине, САД и Русије, а детаљи преговора биће размотрени, како је навео, са Трампом у понедељак Вашингтону.

САД Русија Украјина
