АКСИОС: ТРАМП, ПУТИН И ЗЕЛЕНСКИ ЗА ИСТИМ СТОЛОМ ВЕЋ ЗА ПАР ДАНА? Познат могући датум састанка три председника
17.08.2025. 08:35 08:41
ВАШИНГТОН: Председник Сједињених Америчких Држава Доналд Трамп рекао је председнику Украјине Володимиру Зеленском и европским лидерима да би желео да одржи трилатерални састанак са председником Русије Владимиром Путином и Зеленским већ 22. августа, објавио је портал Аксиос, позивајући се на изворе упознате са разговором.
Kако се наводи, Трамп је рекао да жели да организује трилатерални сусрет њега, Путина и Зеленског "брзо, већ у петак".
Аксиос додаје и да се Путин није јавно обавезао да би могао да учествује на таквом сусрету.
Раније данас, Зеленски је подржао предлог за трилатерални састанак између Украјине, САД и Русије, а детаљи преговора биће размотрени, како је навео, са Трампом у понедељак Вашингтону.