РЕЗОН: У првом кругу српског апартхејда
У Србији сегрегација тренутно није расна, него класна. И спроводи је самопроглашени најлибералнији део Србије.
Својевремено су криминалци у Дунавском парку изводили трик у ком ти дете продаје циглу, и ако одбијеш да је купиш, дете почне да плаче и добијеш батине. Ако је купиш, дете тражи да му је вратиш. Ако одбијеш, оно почне да плаче, и опет добијеш батине. У ту фазу су ушли протести студената и опозиције. Ако власт брани просторије, онда су крезубе силеџије, које нападају суграђане који мирно ломе и уништавају. Ако их не бране, онда су то урадили само зато да би демонстранте могли оптужити да су несметано могли да приступе демолирању.
Што би рекао Џејмс Болдвин, док разбијају просторије СНС-а, блокадери су ексцентрични револуционари, а СНС-овци који их бране су помахнитали манијаци. Кад они разбијају и туку, треба их обожавати као колосе демократичности и авангарде, а напредњаке који то покушавају да спрече мрзети као одвратне демоне зла.
Верујем да постоје многи Новосађани, који од чуда не могу да дођу себи, да су мирни протести еволуирали у демолирајући пир. Али, сам још уверенији да постоји један број Новосађана, који сладострасно ликују над разлупаним просторијама СНС-а. Они верују да је то права мера политике. Да је то требало учинити раније. И да нема ничег лошег, ако напредњаке заиста буду јурили по улицама, и спроводили своју освету.
Очекивано, поједини функционери власти претерују у својим изјавама, да студенти и опозиција желе да направе логор за 2,3 милиона бирача СНС-а. Или да је у питању фашизам.
Међутим, из последњих дешавања, и њиховог тумачења у опозиционим медијима и изјавама њихових интелектуалаца и аналитичара, може се закључити да би једна „демократска” врста апартхејда била политички програм организатора протеста. У Србији сегрегација тренутно није расна, него класна. И спроводи је самопроглашени најлибералнији део Србије.
Претерујем? Не. Али из насиља ком су прибегли, и речима којим га оправдавају нема сумње да би донели закон, којим би члановима и гласачима СНС-а ускратили равноправно учешће у друштву. За СНС неће бити места у градским аутобусима. У кафићима. Ресторанима. Фризерским салонима. Моћи ће да седе само у шарагама, а ресторани и локали у које смеју да долазе биће посебно обележени и означени.
Хоћете ли формирати одреде који ће обилазити граске улице и проверавати ко је за СНС, а ко за вас, и у случају да нађете таквог јеретика, везивати га за стуб срама, који ћете поставити на Тргу слободе, или као некад насред данашње Змај Јовине улице? Хоћете ли затворити фирме свих људи који су уз СНС? Да ли ћете забранити улаз на факултете свим студентима који подржавају СНС? Да напредњачка деца буду ошишана до главе? Или да на рукавима носе ознаке, да припадају нижој друштвеној групи? Кандидујте то као политички прогам. Напишите то у програмским начелима. Наведите то као главне циљеве. И да видимо ко ће то подржати? Ко ће гласати за вас?
Питам се како неко ко се тобоже залаже за боље институције може веровати да се оне могу изградити спаљивањем и рушењем? И не треба да се споримо око тога је ли демолирања било. Њихова последња дела су каталог насиља. То потврђују и њихови медији, који извештавају да су “грађани демонстранти демолирали просторије СНС-а”. Јављајући то као вест да је снижена цена лука на пијаци.
Са логичког и људског становишта, од самог демолирања страшнија је интенција да се оправда политика насиља. Зато у извештајима говоре да је “дошло до сукоба учесника протеста са полицијом”. Не може да дође до сукоба полиције и учесника протеста. Само демонстранти могу да нападну полицију. И да демонстранти нису криви што су демолирали просторије СНС-а у три дела Новог Сада, него полиција што није дошла да их у томе спречи. Нека нам објасне, ако нису имали намеру да се потуку с напредњацима, и да им демолирају просторије, зашто су уопште ишли тамо? Зашто су носили летве, и камење? Зашто су напали градоначелника да је обиласком девастираних просторија починио већи грех, него демонстранти, који су их из разлупали?
Порицањем и релативизацијиом ништа нећете постићи. Креирате формулу у којој лаж постаје прихватљивија од истине. Ви не желите ново друштво! Ви желите своје друштво! Желите власт. Да одлучујете о судбинама других. У свом срцу носите освету. Вашим венама теку идеје одмазде. Желите да скидате главе! Хапсите. Отпуштате. Установићете стубове срама! Колико год да хвалите демократију, ваш концепт света је немилосрдно бољшевички. Нема праведне освете! Она носи жртве. У крви. Или патњи.
Од среде и четвртка, грађани који вас искрено подржавају почели су да се питају требају ли наставити да се и даље жртвују за вашу неразумну борбу. Физичка сила није прикладна за моралну обнову. Друштво и његове институције постоје да нас заштите од других, али пре свега нас самих. Ми смо мера, не туђе, него сопствене човечности.
Сви који су против хаоса, и антидемортаске узурпације људских права и слобода нека то јасно кажу. Исто тако, сви који се залажу за политику разлупаних стакала, уништених простора, сегрегацију и насиље нека то отворено саопште!
Пише: Милорад Бојовић
Аутор је стручњак за односе с јавношћу