РЕЗОН: Знали да ће Косово прогласили независност, НИС продали да спасу рејтинг!

Пише: Милорад Бојовић
Америчке санкције НИС-у које над Србијом висе као Дамоклов мач, разоткриле су сву погубност политике бивше власти, садашње опозиције. Списак колосалних грешака Демократске странке и њених сателита је бескрајан. Продаја НИС-а је једна од четири највеће катастрофе. Не зато што су га купили Руси. Исти би резултат био да су га купили Американци, или Енглези. НИС уошпте није требало продати. НИС је требао да остане државна компанија. То би Србији гарантовало економску и политичку независност у било којим околностима. Производња нафте и нафтних деривата је стратешко питање. Зашто су се одлучили да земљу уведу у девети круг економскополитичког пакла? Продаја НИС-а Русији је потврда да су знали да ће Косово прогласити независност и обављена је да да би ублажили негативне последице косовске кризе, која је уследила месец и по дана касније. Тиме су омогућили себи останак на власти још четири године.
Резултат избора 2008. ДС-у и њиховим данашњим дериватима, био је важнији од економске и политичке стабилности, и геостратешке позиције Србије. Зато данас сви као заливени ћуте на претње Америке да ће НИС-у увести санкције на увоз сирове нафте. И да постоји могућност да грађани и привреда остану без могућности да се снабдевају горивом.
Припремајући овај погубни подухват, говорили су народу да је НИС један од главних узрока инфлације. И да ће, кад нађе новог власника, бити катализатор огромног успеха. Осим што је Гаспром зарадио паре, народ није видео никакву корист. Напротив, од продаје НИС-а, до њиховог пада с власти, фабрике су затваране и радници отпуштани брже него икад пре. Да су остали на власти продали би све.
У политици је све го интерес. И све се мери количином профита који могу да остваре велике силе. Да НИС није продат, не бисмо сада зависили од рата у Украјини. Да је остао у српском власништву, могли смо да урадимо диверзификацију. Да нафту купујемо од кога хоћемо, а да ми диктирамо цену горива на пумпама. Као у случају гаса! Србијагасу нису уведене санкције. Само смо постигли договоре да једну количину гаса купујемо од западних компанија. И сви су задовољни. И Србија, и Запад, и Русија. У овом тренутку немамо могућност да урадимо диверзификацију у снабдевању нафтом. Постоји само један нафтовод, од Хрватске луке Омишаљ. То значи да НИС може да остане без сирове нафте, а Србија без горива.
Очигледно је. Није бивша власт, садашња опозиција, НИС продала ради стратешког повезивања са Русијом. Продаја државне нафтне компаније Русима за 400 милиона долара била је маркетиншки трик. Продаја НИС-а, 25. јануара 2008. била је срачунати потез за анулирање негативних ефеката проглашења независности Косова, које је уследило непуних месец дана касније 17. фебуара 2008. Истраживања јавног мњења показивала су да су добре везе са Русијом кључ останка на власти. Сликање с Путином представљало је начин да спрече радикале да на русофилству и Косову, освоје толико мандата, да без њих нема формирања власти. Продаја НИС-а била је контратег, амортизер, који је Тадићу и Коштуници помогао да формирају још једну владу. Нека Бојан Пајтић одговори, је ли 2008. молио Мају Гојковић да издају заједничко саопштење о користи приватизације НИС-а за Нови Сад?
Данашња опозиција, некадашња власт, дужна је, као што сам већ писао 2022, да Србима објасни догађаје из 2008. године. Јесу ли знали за план Косова да прогласи независност па нису ништа предузели да то спрече? Ако јесу, треба да одговарају и пред народом и пред правосудним органима! Зашто су затајили информације од пресудног значаја за очување уставног поретка, безбедност земље, животе и безбедност људи? Ко им је дао право да мирно допусте да Тачи и Харадинај у миру ураде оно што нису успели у рату? Зашто ништа нису предузели да то спрече? Притом, ни у ком случају не мислим на војну операцију!
И зато је НИС био само један пазл у великој слагалици погрешне политике. Допуштањем да се угаси СР Југославија као гарант Резолуције 1244, а потом и Државна Заједница Србије, као њен правни слебедник, омогућили су две погубне ствари по Србију. Да Косово прогласи независност, и да Србија изгуби приступ мору, који је имала у заједници са Црном Гором. Да нисмо угасили заједничку државу, и да Црногорце нисмо отерали у самосталност, имали би могућност да изградимо нафтовод од црногорских лука. Да смо од 2000. до украјинског рата, градили по километар, данас би имали свој нафтовод. И зато је одлука да градимо нафтовод од Мађарске, одлична вест. И мада га непрестано критикују због седења на више столица, санкције НИС-у показују значај Вучићевог балансирања између четири центра моћи - Вашингтона, Москве, Пекинга и Брисела, и стварања пријатељства са Орбаном. Од одлагања санкција НИС-у до новог нафтовода, који ће нам помоћи да сачувамо енергетску, и самим тим економску независност. Сарадња са свима је кључ опстанка и прогреса.
Аутор је стручњак за односе с јавношћу