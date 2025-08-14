(МАПА) РУСИ СТИГЛИ НА АЉАСКУ! Тајанствени авион са делегацијом слетео у Енкориџ ДА ЛИ ЈЕ Путин већ на америчком тлу?
Руски државни авион је слетео је на Аљаску уочи сутрашњег састанка између Трампа и Путина, извештава Flightradar24.
Авион је полетео из Москве у 7:50 ујутру по локалном времену и слетео на Међународни аеродром у Енкориџу.
Ушао је у ваздушни простор САД око 5:15 по локалном времену.
Према веб-сајту за праћење летова Флигхтрадар24, руска делегација је била у авиону. Није јасно да ли је Путин у њему.
Подсетимо, састанак председника Русије Владимира Путина и председника Сједињених Америчких Држава Доналда Трампа биће одржан сутра у 11.30 по локалном времену, 21:30 по нашем времену, у Енкориџу на Аљасци, саопштио је помоћник руског председника Јуриј Ушаков.
Према његовим речима, самит ће се одржати у ваздухопловној бази Елмендорф-Ричардсон на Аљасци, а програм је у потпуности усаглашен, пренела је Риа новости.
Путин директно из руског у амерички ваздушни простор
The Russian delegation for the meeting between the Russian and US presidents in Anchorage is now in US airspace. https://t.co/fSAg1eS1t8 pic.twitter.com/ublJ7JOit9
— Flightradar24 (@flightradar24) August 14, 2025
Према извештајима америчких медија, Трамп ће из Вашингтона полетети касно у четвртак увече, а на Аљаску - прецизније у град Енкориџ - стићи ће у петак ујутро. Док је организација пута за америчког председника чиста формалност, руска страна има знатно сложенији задатак.
Извори наводе да ће Путинов авион за Аљаску летети преко Беринговог мореуза, чиме би избегао прелет међународних вода и ушао у амерички ваздушни простор директно из руског.