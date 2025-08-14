clear sky
(МАПА) РУСИ СТИГЛИ НА АЉАСКУ! Тајанствени авион са делегацијом слетео у Енкориџ ДА ЛИ ЈЕ Путин већ на америчком тлу?

14.08.2025. 18:49 18:58
Пише:
Дневник
Извор:
Blic
Фото: Tanjug (Ramil Sitdikov, Sputnik, Kremlin Pool Photo via AP)

Руски државни авион је слетео је на Аљаску уочи сутрашњег састанка између Трампа и Путина, извештава Flightradar24.

Авион је полетео из Москве у 7:50 ујутру по локалном времену и слетео на Међународни аеродром у Енкориџу.

Ушао је у ваздушни простор САД око 5:15 по локалном времену.

Према веб-сајту за праћење летова Флигхтрадар24, руска делегација је била у авиону. Није јасно да ли је Путин у њему.

Подсетимо, састанак председника Русије Владимира Путина и председника Сједињених Америчких Држава Доналда Трампа биће одржан сутра у 11.30 по локалном времену, 21:30 по нашем времену, у Енкориџу на Аљасци, саопштио је помоћник руског председника Јуриј Ушаков.

Према његовим речима, самит ће се одржати у ваздухопловној бази Елмендорф-Ричардсон на Аљасци, а програм је у потпуности усаглашен, пренела је Риа новости.

Путин директно из руског у амерички ваздушни простор

Према извештајима америчких медија, Трамп ће из Вашингтона полетети касно у четвртак увече, а на Аљаску - прецизније у град Енкориџ - стићи ће у петак ујутро. Док је организација пута за америчког председника чиста формалност, руска страна има знатно сложенији задатак.

Извори наводе да ће Путинов авион за Аљаску летети преко Беринговог мореуза, чиме би избегао прелет међународних вода и ушао у амерички ваздушни простор директно из руског.

аљаска Путин путинов авион слетео
Вести Свет
