МАСК ОТПУСТИО 2.000 РАДНИКА ЗБОГ ИСМЕВАЊА УБИЈЕНОГ ЧАРЛИЈА КИРКА! Милијардер написао: „Тужите ако морате. Истина побеђује“
Силицијумска долина је потресла јавност преко ноћи након што је Илон Маск наводно отпустио 2.000 запослених из компаније X (раније Твитер), после цурења интерне шале у којој се руга атентату на конзервативног активисту Чарлија Кирка.
Контроверза је почела када је модератор садржаја средњег нивоа објавио ругајућу поруку о Кирковој смрти на приватном Слек каналу (платформа који користе запослени за размену порука). Снимци екрана објаве – које су инсајдери описали као „окрутне“ и „дубоко непоштујуће“ – брзо су се проширили платформом само неколико сати након Киркове сахране.
Кирк (31), јутјубер и страствени присталица Доналда Трампа, је убијен из ватреног оружја током наступа на Универзитету Јута Вали раније прошле недеље. Атентат, који је сада под федералном истрагом, оставио је нацију подељену и у жалости, пише Брејкингњуз.
У оквиру истраге, после потраге, ухапшен је Тајлер Робинсон (22), који је према оптужници усмртио Кирка.
Према речима инсајдера компаније, Илон Маск је шалу сматрао „неопростивом“. Током хитног касноноћног позива са руководиоцима, наводно је рекао:
– Не ругате се мртвима. Не ругате се некоме ко се борио за оно у шта је веровао – без обзира да ли сте се сложили са њим или не.“
У 3:00 ујутру, имејлови са отказима почели су да стижу у пријемне сандучиће запослених. До зоре, читави тимови су били распуштени, укључујући модераторе, средњи менаџмент и особље за комуникације. Запослени су брзо назвали ову акцију „Поноћни масакр“.
– Био је то апсолутни хаос – рекао је један инжењер.
– Људи су плакали на Слеку, питајући шта су погрешили. Ако сте били на том каналу или чак реаговали емоџијем, били сте отишли.
Извештаји кажу да је Маск такође наредио потпуну ревизију интерне комуникације, захтевајући имена свих који су потврдили објаву.
До средине јутра, Маск се директно обратио контроверзи на X:
– Слобода говора не значи слободу од последица. Исмевање смрти човека – било које смрти човека – није комедија, то је окрутност. X ће увек бити за истину, а не за мржњу.
Објава је привукла десетине милиона прегледа у року од неколико сати. Присталице су хвалиле Масков морални став, док су га критичари оптуживали за ауторитарно прекорачење.
Реаговање Киркове породице
Киркова породица је издала кратко, уздржано саопштење након што су Маскови поступци постали јавни:
– Нисмо тражили да било ко изгуби посао. Само се надамо да ће Чарлија памтити по вредностима за које се залагао — и да ће његова смрт инспирисати јединство, а не поделу.
Упркос томе, овај потез је изазвао буру на мрежи. Хаштагови попут #ЈустицеФорЦхарлие, #МускМассФиринг и #2КГоне били су истовремено у тренду.
Запослени који су остали у компанији описују атмосферу страха. Безбедност је наводно појачана, а особљу је наложено да не разговара о инциденту на друштвеним мрежама.
– Људи су престрављени – рекао је један запослени новинарима. „Осећам се као да смо под ванредним стањем.“
Адвокати за радно право упозоравају да би Маскова одлука могла да покрене масовну колективну тужбу, тврдећи да масовна отпуштања без разлога или отпуштања могу кршити законе о раду.
Међутим, Маск је одбацио правне претње у загонеткој објави: „Тужите ако морате. Истина побеђује.“
Аналитичари кажу да би потенцијалне тужбе могле коштати X милиона, али Маскови савезници верују да је милијардер спреман да се бори.
Шира дискусија
Отпуштања су покренула ширу националну дискусију о моралу, говору и корпоративној одговорности у дигиталном добу.
Да ли је Маск оправдао отпуштање хиљада људи због једне шале? Или је поставио опасан преседан за корпоративну моћ над изражавањем запослених?
За многе конзервативце, овај потез представља закаснело поштовање према Кирковом сећању.
– Први пут од Чарлијевог убиства, осећа се као да је правда – нека врста правде – задовољена – писало је у једној виралној објави.
Инсајдери тврде да би Маск могао предузети даље кораке, укључујући покретање посебне иницијативе у име Чарлија Кирка – могуће фонда за породице погођене политичким насиљем.
– Ово је сада лично за Илона – рекао је један руководилац.
– Он не жели само да отпусти људе. Жели да пошаље поруку целом свету о томе шта X представља.