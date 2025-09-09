МЕЂУ ПОГИНУЛИМА И СИН ВОЂЕ ХАМАСА! Нови ваздушни удари у Дохи! Чланови страдали током преговора о прекиду ватре
ДОХА: Према извештајима арапских медија, у данашњем нападу на Катар погинуло је пет особа, наводно су сви били чланови Хамаса, али нису припадали руководству те палестинске милитантне групе, преноси Тајмс оф Израел.
Према извештајима, погинули су Химам ал-Хаја, син лидера Хамаса у Гази Халила ал-Хаје, Џихад Лабад Абу Билал, директор канцеларије Халила ал-Хаје и тројица "сарадника", што се вероватно односи на телохранитеље или саветнике високих званичника Хамаса - Абдулах Абу Халил, Моамен Абу Омар и Ахмад Абу Малек, преноси израелски портал.
Израелски званичници истичу да су све уверенији да је руководство Хамаса страдало након што је на локацију бачено 10 бомби, подсећајући да је Хамас раније покушавао да прикрије смрт својих лидера, наводи Тајмс оф Израел.
Израелске одбрамбене снаге (ИДФ) и безбедносна служба Шин Бет саопштиле су раније данас, након експлозија у главном граду Катара, да су извршени ваздушни удари на руководство палестинске милитанте групе Хамас.
Високи израелски званичник је за Канал 12 рекао да је амерички председник Доналд Трамп дао зелено светло за израелски напад у Катару, пренео је Тајмс оф Израел.
У израелским извештајима се наводи да су међу лидерима Хамаса на састанку у Дохи, који су били мета Израела, били и дугогодишњи лидер Хамаса Халед Машал и Халил ел Хаја, за које се наводи да су "директно одговорни" за напад на југ Израела у октобру 2023. године.
Катар је "оштро осудио" израелски напад, за који је рекао да је "кукавички", а високи катарски званичник је казао да су се циљани лидери Хамаса окупили у Дохи да разговарају о предлогу Доналда Трампа за прекид ватре у Гази.
"Хамас је од нас добио нови амерички предлог, који смо добили од Виткофа прошле недеље у Паризу. Катарски премијер Мохамед Абдулрахман ал Тани састао се јуче са преговарачима Хамаса. Делегација Хамаса је потом одлучила да се данас поново састане како би разговарала о предлогу, путујући из Турске у Катар где се догодио напад", казао је високи катарски званичник.
Арапски медији су објавили да су највиши лидери Хамаса били присутни када је зграда у којој су се налазили у Дохи погођена у израелском ваздушном нападу.
Извор из Хамаса је за теливизију Ал Арабија потврдио да су мета израелског напада у Дохи били високи припадници Хамаса који су разговарали о предлогу америчког председника Доналда Трампа за прекид ватре у Појасу Газе и ослобађању талаца.
Ал Арабија преноси саопштење званичника Катара у којем се наводи да напад у Дохи представља флагрантно кршење свих међународних закона и норми и озбиљну претњу безбедности становника Катара.