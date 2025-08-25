clear sky
БУРНА РЕАКЦИЈА ТУРСКЕ ЈАВНОСТИ

МИНИСТАР САОБРАЋАЈА УЗ "НАРОДЊАКЕ" ДИВЉАО НА АУТО-ПУТУ Јурцао 225 километара на сат, па уз фотографију казне поручио "Извињавам се нашој нацији"

25.08.2025. 11:09 11:24
Пише:
Дневник
Извор:
Ало
Фото: Ilustracija, Dnevnik

Турски министар саобраћаја Абдулкадир Уралоглу добио је казну од 280 долара (око 28.000 динара) након што је снимљен како вози 225 километара на час на ауто-путу Анкара-Нигде, скоро двоструко више од дозвољене границе од 140 километара на час

Видео који је објавио приказује његов аутомобил како прелази поред других возила, уз народну музику и одломке говора председника Турске Реџеоа Тајипа Ердогана, пренео је Ројтерс.

Турски министар се извинио јавно, објавивши фотографију казне на друштвеним мрежама и написавши: "Извињавам се нашој нацији".

Званични подаци показали су да је прошле године у Турској у готово 1,5 милиона саобраћајних несрећа погинула 6.351 особа.

 

Ало

Турска ауто-пут
Вести Свет
