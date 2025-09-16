scattered clouds
МИНИСТАРКА НИЈЕ ПРИЈАВИЛА ВРЕДАН НАКИТ Прети јој до три године затвора СТРОГИ ЗАКОНИ У ФРАНЦУСКОЈ

Француско тужилаштво за борбу против корупције покренуло је истрагу против министарке културе Рашиде Дати због навода да није пријавила вредну колекцију накита у извештају о имовини, коју су обавезни да поднесу сви чланови Владе.

Истрага је уследила након извештаја листа Либерасион у којем се наводи да Дати није пријавила 19 комада накита укупне процењене вредности од 420.000 евра француској Агенцији за транспарентност, пренео је данас бриселски Политико.

Дати, коју многи аналитичари виде као фаворита у изборима за градоначелника Париза и наследницу актуелне градоначелнице Ан Идалго, је у ранијим изјавама одлучно негирала било какве неправилности, наводећи да у својој имовинској карти "нема шта да исправи".
 

У Француској су јавни функционери у обавези да пријаве сву имовину вреднију од 10.000 евра.
 

Непријављивање такве имовине може довести до кривичних казни у виду затворске казне до три године и новчане казне до 45.000 евра.

