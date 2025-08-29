Европа уједињена уз Украјину
МИНИСТРИ ОДБРАНЕ ЕУ: Подршка Украјини и јачање европске одбране
KОПЕНХАГЕН: Подршка Украјини, као и јачање одбрамбене способности ЕУ, били су међу кључним темама данашњег састанка министара одбране земаља чланица Европске уније у Kопенхагену, на којем је учествовала и заменица генералног секретара НАТО-а Радмила Шекеринска.
Дански министар одбране, Троелс Лунд Поулсен, истакао је важност јединствене европске подршке Украјини, нагласивши да Данска представља пример давањем великих донација, додајући да било каква оклевања или несигурност могу дати Русији предност, наводи се у саопштењу данског Министарства одбране.
"У светлу тренутне сигурносне ситуације, кључно је да покажемо јединство у борби Украјине за слободу целе Европе. Европа мора да учини још више како би подржала Украјину", нагласио је Поулсен, стоји у саопштењу.
Поред тога, на састанку је било речи шта Унија може да научи из украјинског искуства у изградњи одбрамбених капацитета, посебно у контексту спровођења циљева из Беле књиге о европској одбрани, са циљем да Европа буде у могућности да се брани до 2030. године.