scattered clouds
35°C
29.08.2025.
Нови Сад
eur
117.1749
usd
100.4328
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин
Сачуване вести Претрага Navigacija
Претраживање сајта
Подешавања сајта
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин

Европа уједињена уз Украјину

МИНИСТРИ ОДБРАНЕ ЕУ: Подршка Украјини и јачање европске одбране

29.08.2025. 18:09 18:18
Пише:
Дневник
Извор:
Танјуг/Дневник
Коментари (0)
Фото: Pixabay

KОПЕНХАГЕН: Подршка Украјини, као и јачање одбрамбене способности ЕУ, били су међу кључним темама данашњег састанка министара одбране земаља чланица Европске уније у Kопенхагену, на којем је учествовала и заменица генералног секретара НАТО-а Радмила Шекеринска.

Дански министар одбране, Троелс Лунд Поулсен, истакао је важност јединствене европске подршке Украјини, нагласивши да Данска представља пример давањем великих донација, додајући да било каква оклевања или несигурност могу дати Русији предност, наводи се у саопштењу данског Министарства одбране.

"У светлу тренутне сигурносне ситуације, кључно је да покажемо јединство у борби Украјине за слободу целе Европе. Европа мора да учини још више како би подржала Украјину", нагласио је Поулсен, стоји у саопштењу.

Поред тога, на састанку је било речи шта Унија може да научи из украјинског искуства у изградњи одбрамбених капацитета, посебно у контексту спровођења циљева из Беле књиге о европској одбрани, са циљем да Европа буде у могућности да се брани до 2030. године.
 

Европска унија Украјина министри одбране
Извор:
Танјуг/Дневник
Пише:
Дневник
Вести Свет
Услови коришћења
Пошаљите коментар
Прикажи све коментаре
Волим
0
Коментар
0
Сачувај