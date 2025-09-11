ММФ НАПУШТА ГЛОБАЛИСТИЧКУ АГЕНДУ? Притисла их Америка, укидају посебна одељења за климу и родну равноправност
ВАШИНГТОН: Међународни монетарни фонд (ММФ) планира да спроведе реорганизацију и укине посебна одељења за климу и родну равноправност након критика председничке адмистрације Доналда Трампа.
Планирано је спајање Одељења за климатске и развојне политике и Јединице за инклузију и родна питања у нову структуру под називом Одељење за макрофинансијске и структурне политике, преноси Блумберг позивајући се на анонимне упућене изворе.
Реорганизација треба да буде завршена до годишњих састанака ММФ и Светске банке у Вашингтону следећег месеца. Портпарол Фонда није одмах коментарисао одлуку.
Амерички министар финансија Скот Бесент критиковао је у априлу рад Фонда и рекао да "превише времена и ресурса посвећује клими, родним и социјалним питањима", док према његовом мишљењу треба да се врати својој основној улози чувара глобалне стабилности.
Директорка Међународног монетарног фонда Кристалина Георгијева покушала је раније да умањи значај критика, пошто је нагласила да Фонд "нема климатске експерте" и да то није његова примарна мисија.
Током њеног првог мандата је у 2022. успостављено Повереништво за отпорност и одрживост, из ког је више од 20 земаља, међу њима Египат, Кенија и Костарика, добило повољне кредите намењене дугорочним изазовима попут климатских промена и пандемија.