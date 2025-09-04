scattered clouds
“МОГЛА ЈЕ БИТИ И БОМБА“ Спречен покушај пуштања НЕПРИКЛАДНИХ ЗВУКОВА СЕКСА током говора БРИТАНСКОГ ПРЕМИЈЕРА

04.09.2025. 19:26
Пише:
Дневник
d
Фото: Tanjug/Toby Melville, Pool Photo via AP/Pixabay.com

Неприкладни звуци секса откривени су у меморији телефона који је тајно унет и сакривен у Доњем дому британског парламента да би у одређеном тренутку ометао говор премијера Кира Стармера, пренели су данас британски медији.

Покренута је истрага о томе како је телефон доспео у британски парламент и како је постављен близу места са којег британски премијер одговара на питања посланика јер, како наводе надлежне службе, реч је о озбиљном кршењу парламентарне безбедности, преноси лондонски дневник Тајмс.

Телефон је био постављен близу предњих клупа и требало је да се активира и репродукује сексуално експлицитан аудио запис док британски премијер Кир Стармер одговара на питања Кеми Баденок, посланице из редова опозиционе Конзервативне странке.

Међутим, телефон је пронађен током рутинског прегледа пре премијерових одговора, а прегледом снимака са безбедносних камера није пронађен јасан доказ ко и када поставио телефона.

"Изгледа да је то била само шала, али могло је бити много горе, нпр. некаква експлозивна направа. Не знамо како је телефон доспео тамо", изјавио је неименовани припадник британске службе безбедности.

 

