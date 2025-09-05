МОЖДА ИПАК НИЈЕ СВЕ ДО МИГРАНАТА? Америчко тржиште рада забрињавајуће посустало у августу, НЕЗАПОСЛЕНОСТ НАЈВИША ЗА ЧЕТИРИ ГОДИНЕ
Америчко тржиште рада је показало знаке озбиљног успоравања, пошто је привреда у августу додала само 22.000 нових радних места, док је стопа незапослености порасла на 4,3 одсто, што је највиши ниво од 2021. године, саопштио је данас Биро за статистику рада (БЛС).
Према проценама агенције Фектсет, економисти су очекивали 76.500 нових радних места у августу и незапосленост од 4,3 одсто, али званични подаци показали су знатно слабији резултат.
Поред слабог раста запослености, ревидирани подаци показују да је у јуну америчка економија изгубила 13.000 послова, што је први негативан месец запошљавања још од децембра 2020. године. Тиме је завршен и други најдужи период раста запослености у историји Сједињених Америчких Држава.
Америчке акције благо порасле након нешто слабијих резултата о запослености
Америчке акције благо су порасле на данашњем отварању берзи, након што су наде у смањање каматних стопа замениле забринутост због успоравања економије након нешто слабијих августовских резултата о запослености у Сједињеним Америчким Државама.
Тако је берзански индекс Dow Јонес порастао за 194 поена или око 0,4 одсто, S&P 500 за 0,3 одсто, а Nasdaq за 0,2 одсто, пренео је Си-Ен-Би-Си (ЦНБЦ).
Према данашњем извештају о запослености америчког Бироа за статистику рада у САД је у августу отворено 22.000 радних места.
То је испод 75.000 колико су очекивали економисти које је анкетирао Dow Јонес.
Стопа незапослености је порасла на 4,3 одсто, што је у складу са очекивањима.
Тржишта ипак изражавају наду да ће ово очитавање подржати став Федералних резерви (ФЕД) да настави са смањењем каматних стопа на свом састанку о монетарној политици у септембру.
Према алату Федвоч групе ЦМЕ, очекује се да ће референтне каматне стопе вероватно пасти за четвртину процентног поена ниже када централна банка буде доносила одлуку 17. септембра,
Компанија Бродком се данас истакла скоком тржишне вредности, чије су акције порасле одмах након што је произвођач чипова објавио најновије кварталне резултате који су надмашили очекивања Волстрита.
Економиста Кристофер Рапки оценио је да се "велика америчка машина за запошљавање зауставила", преноси Си-Ен-Ен (CNN).
Приноси на америчке државне обвезнице нагло су пали јер инвеститори траже сигурност у очекивању успоравања привреде.
Слабост тржишта рада потврђују и други показатељи. Приватни сектор значајно је смањио запошљавање, број нових пријава за помоћ незапосленима достигао је тромесечни максимум, отпуштања су се убрзала, а први пут у четири године број слободних радних места је мањи од броја људи који траже посао, додаје америчка медијска кућа.