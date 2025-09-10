МРАВИ СТОПИРАЛИ ИЗГРАДЊУ НОВОГ ОКРУГА! Мрави препрека за наставак радова, ИЗГРАДЊА КАСНИ ВЕЋ ПЕТ ГОДИНА
БЕРЛИН: Изградња берлинског округа Нојлихтерфелде, са 2.500 станова, касни већ пет година због проблема заштите животне средине, првобитно због појаве пешчаних гуштера, а сада мравињак зауставља наставак радова, пренео је данас "Билд".
Мравињак је открила група за заштиту животне средине која учествује у пројекту, на градилишту II, које је требало да буде очишћено на јесен, а жбуње и дрвеће мора да се уклони како би се поставиле водоводне, електричне и телекомуникационе линије за главни пројекат.
Ради се о врсти гололеђег шумског мрава, који је угрожен у Немачкој, али није на Црвеној листи, за коју је неопходно законско одобрење за уклањање са одређених подручја.
Инвеститор Томас Грот поднео је захтев надлежном округу Штеглиц-Целендорф за пресељење мрава, али је захтев одбијен.
''Тренутно припремамо прва градилишта за почетак изградње прве две фазе изградње. Због одбијања дозволе, кашњења се не могу искључити. На овој локацији ће се градити станови за изнајмљивање“, рекао је Грот.
Мрави ће моћи ручно да се преместе у одговарајуће контејнере најраније у марту или априлу следеће године, али ће од тада до септембра важити забрана сече дрвећа због заштите птица.
Агенција за заштиту животне средине и природе саопштила је да је у блиском контакту са Грот групом, као и да би радови сада могли да се изводе у радијусу од 25 метара од мравињака, што отежава изградњу пројекта великих размера.