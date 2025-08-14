МУШКАРАЦ ТЕШКО РАЊЕН У ПОЛИЦИЈСКОЈ АКЦИЈИ Хаос у Ротердаму! Полицајци га „грешком“ ударили МОТОРНОМ ТЕСТЕРОМ Хапсили другу особу
РОТЕРДАМ: Ротердамска полиција тешко је ранила једног мушкарца ударивши га моторном тестером коју је користила како би упала у кућу док су покушавали да ухапсе другог мушкарца који је био осумњичен за пљачку уз употребу оружја.
Повређеног мушкарца је на лицу места збринуло медицинско особље које је било са полицијом, а затим га је пребацило у болницу у критичном стању, преноси НЛ тајмс, додајући да је 18-годишњи осумњичени ухапшен на лицу места.
Портпарол полиције потврдио је да је повреда настала око 6 ујутро када полиција није могла да отвори врата користећи ударач.
Полиција није желела да користи експлозиве, па је коришћена моторна тестера. У том тренутку, становник, а не осумњичени, био је иза врата, рекао је портпарол.
Истрага још увек не зна зашто је мушкарац био иза врата или да ли је покушавао да их отвори, а његово тренутно стање није познато.