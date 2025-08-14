clear sky
34°C
14.08.2025.
Нови Сад
eur
117.1717
usd
100.104
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин
Сачуване вести Претрага Navigacija
Претраживање сајта
Подешавања сајта
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин

Међу путницима били израелски војници који нису на дужности?

СПЕЦИЈАЛНА ПОЛИЦИЈА У ПИРЕЈУ ШТИТИЛА ИЗРАЕЛСКИ КРУЗЕР Неколико стотина демонстраната  покушало да приђе броду „Краун Ајрис“

14.08.2025. 18:42 18:49
Пише:
Дневник
Извор:
Танјуг
Коментари (0)
крузер пиреј
Фото: youtube prinstcrin/ Al Jazeera Balkans

ПИРЕЈ: Протести су одржани на грчким острвима, у лукама, као и на копну дуж руте крузера, а током неколико протеста дошло је и до сукоба са полицијом 

Грчка специјална полиција за разбијање демонстрација оградила је простор око израелског крузера "Краун Ајрис" који је пристао у раним јутарњим часовима у највећу грчку луку Пиреј у близини Атине,  да би спречила неколико стотина демонстраната који су уз подршку синдиката намеравали да му приђу.

Протести су одржани на грчким острвима, у лукама, као и на копну дуж руте брода "Краун Ајрис", а током неколико протеста дошло је и до сукоба са полицијом, преноси АП.     

У луци Пиреј, демонстранти су држали бакље и махали палестинским заставама иза кордона полицијских јединица за разбијање демонстрација.

 Организатори протеста, позивајући се на објаве путника на интернету, навели су да су међу путницима крузера били и израелски војници који нису на дужности.

"Они овде нису пожељни и немају шта да траже овде. Крв невиних људи је на њиховим рукама и не треба да их дочекујемо", рекао је организатор протеста Маркос Бекрис.

Синдикати у Грчкој и другим земљама Европске уније све гласније изражавају осуду Израела због широко распрострањеног разарања и озбиљног недостатка хране у Гази, наводи агенција. 

Грчка је популарна туристичка дестинација за Израелце, међутим, због рата у Гази организовано је на стотине антиизраелских протеста у Атини и другим грчким градовима, као и политичку конфронтацију.

Левичарске опозиционе партије позивају конзервативну владу да обустави комерцијалну и војну сарадњу са Израелом. 

Танјуг

крузер демонстрације Пиреј
Извор:
Танјуг
Пише:
Дневник
Вести Свет
Услови коришћења
Пошаљите коментар
Прикажи све коментаре
Волим
0
Коментар
0
Сачувај
(ВИДЕО) ПАНИКА НА НАЈВЕЋЕМ СВЕТСКОМ КРУЗЕРУ Пукао водени тобоган ПОВРЕЂЕН ЈЕДАН МУШКАРАЦ
крузер

(ВИДЕО) ПАНИКА НА НАЈВЕЋЕМ СВЕТСКОМ КРУЗЕРУ Пукао водени тобоган ПОВРЕЂЕН ЈЕДАН МУШКАРАЦ

09.08.2025. 12:06 12:15
Волим
0
Коментар
0
Сачувај