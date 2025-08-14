Међу путницима били израелски војници који нису на дужности?
СПЕЦИЈАЛНА ПОЛИЦИЈА У ПИРЕЈУ ШТИТИЛА ИЗРАЕЛСКИ КРУЗЕР Неколико стотина демонстраната покушало да приђе броду „Краун Ајрис“
ПИРЕЈ: Протести су одржани на грчким острвима, у лукама, као и на копну дуж руте крузера, а током неколико протеста дошло је и до сукоба са полицијом
Грчка специјална полиција за разбијање демонстрација оградила је простор око израелског крузера "Краун Ајрис" који је пристао у раним јутарњим часовима у највећу грчку луку Пиреј у близини Атине, да би спречила неколико стотина демонстраната који су уз подршку синдиката намеравали да му приђу.
Протести су одржани на грчким острвима, у лукама, као и на копну дуж руте брода "Краун Ајрис", а током неколико протеста дошло је и до сукоба са полицијом, преноси АП.
У луци Пиреј, демонстранти су држали бакље и махали палестинским заставама иза кордона полицијских јединица за разбијање демонстрација.
Организатори протеста, позивајући се на објаве путника на интернету, навели су да су међу путницима крузера били и израелски војници који нису на дужности.
"Они овде нису пожељни и немају шта да траже овде. Крв невиних људи је на њиховим рукама и не треба да их дочекујемо", рекао је организатор протеста Маркос Бекрис.
Синдикати у Грчкој и другим земљама Европске уније све гласније изражавају осуду Израела због широко распрострањеног разарања и озбиљног недостатка хране у Гази, наводи агенција.
Грчка је популарна туристичка дестинација за Израелце, међутим, због рата у Гази организовано је на стотине антиизраелских протеста у Атини и другим грчким градовима, као и политичку конфронтацију.
Левичарске опозиционе партије позивају конзервативну владу да обустави комерцијалну и војну сарадњу са Израелом.
Танјуг