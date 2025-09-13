overcast clouds
МУЖ КОЈИ ЈЕ РАСКОМАДАО СУПРУГУ НАПАДНУТ У ЗАТВОРУ! Брајан Волш избоден само недељу пре почетка суђења

13.09.2025. 10:29
Пише:
Дневник
Извор:
(Телеграф.рс/NY Post)
Фото: youtube prinstcrin/justThoughtLounge

Брајан Волш, мушкарац из Масачусетса оптужен да је убио раскомадао своју супругу Ану Волш, рођену Београђанку, нападнут је у затвору у четвртак, неколико недеља пре почетка суђења за убиство, преноси Њујорк Пост.

Волш је нападнут унутар стамбене јединице у једном казнено-поправном центру у Дедему, нешто пре 22 часа.

Канцеларија шерифа округа Норфлок није идентификовала Волша као жртву, али је његов адвокат, Лери Типтон, потврдио за Masslive.com да је Волш избоден.

Волш је пребачен у болницу 
Beth Israel Deaconess Medical Center у Бостону на лечење и током ноћи враћен у затвор, саопштила је канцеларија шерифа за Fox News Digital.

„Друго лице које је учествовало у инциденту савладали су чувари, а импровизовано тупо оружје је пронађено,“ наводи се у саопштењу.

Инцидент се истражује.

да
Фото: youtube prinstcrin/ JustThoughtLounge

Волш је оптужен да је у јануару 2023. убио и раскомадао своју супругу Ану.

Суђење му је заказано за октобар.

Ана Волш, мајка троје мале деце и агент за некретнине која је радила у Вашингтону, нестала је на Нову годину 2023. и пријављена као нестала неколико дана касније.

Њено тело никада није пронађено.

Сигурносне камере у продавници Хоме Депот снимиле су Брајана Волша како купује разне предмете, укључујући три мопа и четке, два заштитна пара наочара и нож за универзалну употребу.

Истражитељи верују да је ове предмете искористио да се отараси тела своје супруге.

Током потраге за Аном, истражитељи су пронашли тестеру са „малим фрагментом кости“ у контејнеру за смеће преко пута куће Волшове мајке.

У данима након нестанка своје супруге, Волш је наводно користио иПад свог сина како би направио више од десетак Гоогле претрага о томе како се решити тела, навели су тужиоци.

Пре њеног нестанка, Волш је унајмио приватног детектива јер је сумњао да га супруга вара.

У то време, њихов брак је био у кризи због Брајанових других правних проблема.

Он је био у кућном притвору у оквиру условне казне пре изрицања пресуде због продаје лажних слика Ендија Ворхола, навели су тужиоци.

 

Вести Свет
