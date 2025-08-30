light rain
28°C
30.08.2025.
Нови Сад
eur
117.1749
usd
100.4328
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин
Сачуване вести Претрага Navigacija
Претраживање сајта
Подешавања сајта
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин

НАМЕРНО СЕ ЗАЛЕТЕО У МАСУ Аутомобил ударио групу људи у француском граду ИМА МРТВИХ

30.08.2025. 12:46 12:48
Пише:
Дневник
Извор:
Танјуг
Коментари (0)
Фото: pixabay.com

Аутомобил је у француском граду Евреу ударио током протекле ноћи намерно у групу људи, при чему је најмање једна особа погинула, а петоро је повређено, објавио је градоначелник тог града Ги Лефран на друштвеним мрежама.

Аутомобил је ударио групу људи испред једног бара у Евреу, око 4 сата ујутру, када је дошло до свађе између неколико људи који су били посетиоци бара, преноси телевизија БФМ.

Избацивачи су потом одлучили да избаце око стотину људи колико их је било у објекту напоље, након чега се претпоставља да је једна особа отишла по возило и намерно је великом брзином улетела у гомилу људи испред објекта.

Сви повређени су хоспитализовани у Универзитетској болници у Евреу, а због инцидента су приведене три особе.

Према изјави званичника, покренута је истрага за убиство и покушај убиства, а искључен је било какав "терористички или расистички" мотив.

 

Француска аутомобил убиство
Извор:
Танјуг
Пише:
Дневник
Вести Свет
Услови коришћења
Пошаљите коментар
Прикажи све коментаре
Волим
0
Коментар
0
Сачувај