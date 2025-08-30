НАМЕРНО СЕ ЗАЛЕТЕО У МАСУ Аутомобил ударио групу људи у француском граду ИМА МРТВИХ
Аутомобил је у француском граду Евреу ударио током протекле ноћи намерно у групу људи, при чему је најмање једна особа погинула, а петоро је повређено, објавио је градоначелник тог града Ги Лефран на друштвеним мрежама.
Аутомобил је ударио групу људи испред једног бара у Евреу, око 4 сата ујутру, када је дошло до свађе између неколико људи који су били посетиоци бара, преноси телевизија БФМ.
Избацивачи су потом одлучили да избаце око стотину људи колико их је било у објекту напоље, након чега се претпоставља да је једна особа отишла по возило и намерно је великом брзином улетела у гомилу људи испред објекта.
Сви повређени су хоспитализовани у Универзитетској болници у Евреу, а због инцидента су приведене три особе.
Према изјави званичника, покренута је истрага за убиство и покушај убиства, а искључен је било какав "терористички или расистички" мотив.