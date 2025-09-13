„НЕ БИ ТЕК ТАКО НАПУСТИЛА ДЕЦУ“ Пријатељи и породица у шоку због нестанка мајке двоје деце ПОТРАГА ТРАЈЕ ДАНИМA, нико не зна шта се догодило (ФОТО)
Страхови о судбини нестале мајке двоје деце (38), Ребеке Холдам из Велике Британије, која је нестала пре шест дана све су већи, а очајни пријатељи организовали су потрагу након што су деца пронашла празну кућу.
Пријатељи и породица посвећене мајке двоје деце, која је изненада нестала пре шест дана, настављају масовну потрагу у очајничком покушају да је врате кући.
Ребека Холдам, позната својим ближњима као Беки, последњи пут је виђена на адреси у насељу Окли Парк, близу села Хасокс око 10 сати ујутро у недељу, 7. септембра.
Деца 38-годишње мајке су се прошле недеље ујутро вратила кући и затекла је празну, тј мајка није била ту, што је покренуло велику операцију у којој дронови, пси и полицијски хеликоптер претражују околна поља и шуме.
Забринути мештани провели су наредне дане претражујући околину у потрази за страственом јахачицом, чије је нестајање, како трврде, потпуно некарактеристично, и због чега су све више забринути.
Њихови напори сада се интензивирају, са десетинама људи који током викенда постављају плакате са натписом "Нестала особа", са њеним ликом и описом, по локалним продавницама.
Плакат описује несталу мајку као "витку" и високу око 1,63 м, а на њему пише: "Последњи пут виђена у Хасоксу око 10 сати у недељу, 7. септембра. Има смеђу косу до рамена и тетоважу на нози".
Позив за велику групну потрагу за њом покренула је Бекина најбоља пријатељица, Кери Малби, а очекује се да ће велики број мештана у понедељак увече учествовати у претраживању околних подручја села.
Гђа Малби је рекла да је нестала Ребека посвећена мама и да је њен нестанак потпуно некарактеристичан.
"Не би тек тако напустила своју децу", рекла је.
"Не можемо да схватимо. У веома кратком временском периоду она је једноставно нестала. Немамо појма да ли је отишла добровољно или је одведена. Људи не могу само тако нестати. Она је невероватна пријатељица. Нормално би ме позвала да нешто није у реду. Не могу да схватим зашто није. Деца нису остала сама, вратила су се и затекла Беки одсутну. Немамо много информација, а полиција није пронашла никакве трагове. Само желимо да буде код куће и сигурна, њене девојчице је требају. Свако јутро када се пробудимо и нема вести, страшно је. Гори је осећај од целоноћног бдјења."
Бекина мајка, Алисон Холдхам, рекла је да до сада немају никакав траг о Ребеки.
Полиција Сасекса је раније ове недеље изјавила да је забринута за Ребекину безбедност и покушава да утврди њене кретања од последњег виђења.
Детектив-инспектор Крис Меј из Тима за нестале особе Вест Сасекса рекао је: "Све смо више забринути за Ребекину добробит и апелујемо на све који су је видели или чули од недеље ујутро да се јаве.
Спроводе се опсежне истраге укључујући физичке претраге, обилазак кућа и провере камера и звона на вратима, тако да ће становници приметити повећано присуство полиције док траје потрага.
Верујемо да је Ребека напустила адресу пешке. Описује се као висока 1,63 м, са смеђом косом до рамена и тетоважом на нози. Тренутно није познато шта носи. Настављамо да апелујемо на јавност да буде опрезна и пријави било каква могућа виђења или информације које могу помоћи у проналаску Ребеке", упозорио је детектив.
(Телеграф.рс/Dailymail.co.uk)