Не престаје да се тресе! КАМЧАТКУ ЗА МАЊЕ ОД 24 САТА ПОГОДИЛО ВИШЕ ОД 120 ЗЕМЉОТРЕСА
МОСКВА: Више од 120 земљотреса догодило се на Камчатки за мање од 24 сата, од којих се 25 осетило у граду Петропавловску Камчатском, саопштила је данас регионална филијала Федералног истраживачког центра геофизичке службе Руске академије наука.
Снажан земљотрес јачине 7,4 степена Рихтерове скале догодио се у Тихом океану у петак ујутру у 6.58 сати по локалном времену, које је десет сати испред Централног европског времена (ЦЕТ), са епицентром 93 километра од Петропавловска Камчатског, преносе РИА Новости.
Федерални истраживачки центар за геофизичка истраживања Руске академије наука је на свом Телеграм каналу саопштио да је се у региону Камчатке "од 9.00 часова 19. септембра до 8.00 часова 20. септембра догодило 124 земљотреса".
Камчатка је 30. јула доживела најјачи земљотрес од 1952. године, који је имао магнитуду од 8,8 степени Рихтерове скале, а од тада су скоро свакодневно регистровани накнадни потреси.