clear sky
15°C
18.09.2025.
Нови Сад
eur
117.179
usd
99.3379
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин
Сачуване вести Претрага Navigacija
Претраживање сајта
Подешавања сајта
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин

Последњи у низу „накнадних потреса“ РАЗОРАН ЗЕМЉОТРЕС ЈАЧИНЕ 7,2 СТЕПЕНА ПОГОДИО КАМЧАТКУ Издато упозорење за цунами!

18.09.2025. 21:49 21:53
Пише:
Дневник
Извор:
Танјуг
Коментари (0)
Фото: freeimages.com

МОСКВА: Земљотрес јачине 7,2 степена Рихтерове скале погодио је данас обалу Камчатке у Русији, саопштила је регионална канцеларија руског Савезног центра за геофизичка истраживања.

Епицентар потреса био је на дубини од око 123 километра, јављају РИА Новости.
 

Гувернер Камачтке Владимир Солодов издао је упозорења за цунами дуж источне обале Камчатке, а све службе су стављене у стање приправности.
 

Овај земљотрес је био последњи у низу накнадних потреса након снажног потреса јачине 8,8 степени Рихтерове скале који се догодио на Камчатки 30. јула, а који је био најјачи од 1952. године.
 

земљотрес камчатка цунами
Извор:
Танјуг
Пише:
Дневник
Вести Свет
Услови коришћења
Пошаљите коментар
Прикажи све коментаре
Волим
0
Коментар
0
Сачувај
Поново се затресла Камчатка! ЈАК ЗЕМЉОТРЕС ПОГОДИО РУСИЈУ
русија

Поново се затресла Камчатка! ЈАК ЗЕМЉОТРЕС ПОГОДИО РУСИЈУ

15.09.2025. 19:54 19:59
Волим
0
Коментар
0
Сачувај