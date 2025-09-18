Последњи у низу „накнадних потреса“ РАЗОРАН ЗЕМЉОТРЕС ЈАЧИНЕ 7,2 СТЕПЕНА ПОГОДИО КАМЧАТКУ Издато упозорење за цунами!
18.09.2025. 21:49 21:53
МОСКВА: Земљотрес јачине 7,2 степена Рихтерове скале погодио је данас обалу Камчатке у Русији, саопштила је регионална канцеларија руског Савезног центра за геофизичка истраживања.
Епицентар потреса био је на дубини од око 123 километра, јављају РИА Новости.
Гувернер Камачтке Владимир Солодов издао је упозорења за цунами дуж источне обале Камчатке, а све службе су стављене у стање приправности.
Овај земљотрес је био последњи у низу накнадних потреса након снажног потреса јачине 8,8 степени Рихтерове скале који се догодио на Камчатки 30. јула, а који је био најјачи од 1952. године.