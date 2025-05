НЕКО ЈЕ ПУЦАО НА ЉУДЕ У ПАРКУ Паника у држави Вашингтон, седморо људи рањено (ВИДЕО)

Полицајци су затекли "језив призор" када су одговорили на позиве због пуцњаве у парку Хари Тод у Лејквуду, саопштено је из локалне полиције, преноси АП.

Како је речено, Хитна помоћ је пребацила пет особа у болнице, док су две саме затражиле лекарску помоћ.

BREAKING NEWS: 3 shooting investigations underway in Tacoma & Seattle this morning.



-Tacoma police investigate possible homicide after man found dead early this morning.



-2 people taken to hospital after 2 separate overnight shootings in Seattle's CID & SODO neighborhoods. pic.twitter.com/qeVPvobZud — Steve McCarron KOMO (@SteveTVNews) May 28, 2025

Истражитељи не знају колико је људи пуцало нити да ли је реч о насумичној или циљаној пуцњави.

До сада нико још није ухапшен.

У парку, који се налази надомак Америчког језера, било је више од 100 људи када су пуцњи испаљени, рекли су из полиције.

До инцидента је дошло неколико дана након пуцњаве на Дан сећања у парку у Филадефији, када је убијено двоје људи, а рањено девет.

Seven people were injured in a shooting at Harry Todd Park in Lakewood on Wednesday. https://t.co/3EmodF15Sa — FOX 13 Seattle (@fox13seattle) May 29, 2025