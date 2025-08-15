ПОМЕРЕНО ВРЕМЕ САСТАНКА ТРАМПА И ПУТИНА Огласила се Бeла кућа, ево кад ће се срести
Састанак председника Сједињених Америчких Држава и Русије, Доналда Трампа и Владимира Путина, одржаће се данас у 11 часова по локалном времену у Енкориџу, на Аљасци, саопштила је Бела кућа.
По средњоевропском времену, састанак би, према томе, требало да почне у 21 час.
Трамп се у Вашингтон враћа у суботу ујутро
Према претходним најавама, почетак самита је био заказан са почетком у 11.30 часова по локалном времену, односно за 21.30 часова по средњоевропском, а биће одржан у војној бази Елмендорф-Ричардсон у Енкориџу.
У нашем посебном тексту погледајте "тврђаву" у којој ће се састати Трамп и Путин.
Према званичном распореду, Трамп ће напустити Белу кућу у 6.45 часова по источноамеричком времену, а из Енкориџа ће кренути назад у 17.45 часова по локалном времену, пренео је Ројтерс.
Предвиђено је да се амерички председник Трамп врати у Вашингтон рано у суботу ујутро.
Путин стигао у Магадан
Председник Русије Владимир Путин стигао је у Магадан у Русији у оквиру припрема за предстојећи самит са председником Сједињених Америчких Држава Доналдом Трампом, који ће се одржати на Аљасци, објавила је јутрос агенција РИА Новости.
Како је потврдио портпарол Кремља Дмитриј Песков, Путин ће током боравка у Магадану обићи инфраструктурне пројекте и индустријске објекте, и одржаће разговоре са губернатором Сергејем Носовим.
"Након тога, председник ће отпутовати на Аљаску, где ће започети руско-америчке разговоре", рекао је Песков.